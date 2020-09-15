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В Польше у экс-главы "Укравтодора" нашли тайники с миллионом евро – СМИ

15 сентября, 16:23

Денис Беспалов Денис Беспалов

Агенты обнаружили также две квартиры и автомобиль марки Land Rover

Следователи Центрального антикоррупционного бюро Польши нашли тайники с деньгами бывшего польского министра транспорта и экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака, которого подозревают в организации преступной группы. Об этом сообщает Polsat News.

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Как передают, детективы обнаружили свыше 536 тыс. евро, 470 тыс. долл. и 30 тыс. злотых. Часть денег была в двух специальных, подготовленных для хранения денег тайниках.

Агенты обнаружили также две квартиры стоимостью 2 млн злотых (530 тыс. долл.), которые, скорее всего, были приобретены на деньги, полученные от преступлений, и автомобиль марки Land Rover.

"Новые выводы показывают гораздо больший масштаб действий Славомира Новака, чем считалось до сих пор", – сказал источник, знакомый с деталями следствия.

Читайте также: Арест экс-главы "Укравтодора": в чем конкретно обвиняют Славомира Новака

В тренде
В Польше у экс-главы "Укравтодора" нашли тайники с миллионом евро – СМИ
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Экс-главу Госагентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодора") в 2016-2019 годах Славомира Новака задержали в связи с обвинениями в коррупции.

Следователи из Украины считают, что во время работы в "Укравтодоре" Новак брал взятки за заказы на строительство дорог. В коррупционных схемах участвовали еще двое людей. Поскольку дело касается лиц, связанных с Польшей, к расследованию присоединились польские правоохранительные органы.

Напомним, 22 июля Окружной суд Варшавы принял решение об аресте Новака на три месяца. Ему угрожает до 12 лет тюрьмы, если в суде будет доказана вина.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Экс-глава "Укравтодора" сбился с пути: кто такой Новак и каковы последствия его задержания".

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Польша Украина Укравтодор Славомир Новак
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