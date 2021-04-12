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Польский суд освободил из-под стражи экс-главу "Укравтодора"

12 апреля, 13:49

Виталий Семченко Виталий Семченко

Суд отказал прокуратуре, несмотря на ряд весомых доводов

Польский суд не продлил арест для бывшего директора "Укравтодора" Славомира Новака – фактически, его отпустили на волю.

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Об этом сообщает RMF24.

Суд отказал прокуратуре, несмотря на ряд весомых доводов. В частности, обвинитель Ян Дрелевский заявил о рисках бегства подозреваемого из страны, влияния на свидетелей и доказательства.

Кроме того, по делу против преступной группы (вероятно, возглавляемой Новаком) еще не заслушали показания дополнительных свидетелей.

Экс-глава "Укравтодора" получил меру пресечения в виде надзора со стороны полиции, запрета на общение с другими подозреваемыми, запрета на выезд из страны и залог в 60 тыс. злотых (439 697 гривен).

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Бывшего главу Госагентства автомобильных дорог Украины в 2016-2019 годах Славомира Новака задержали в связи с обвинениями в коррупции вместе с двумя другими мужчинами – предпринимателем из Гданьска, которого также арестовали, и экс-главой подразделения спецназа GROM, который вышел на свободу после внесения залога.

Следователи из Украины считают, что во время работы в "Укравтодоре" Новак брал взятки за заказы на строительство дорог. В коррупционных схемах участвовали двое других мужчин. Поскольку дело касается лиц, связанных с Польшей, к расследованию присоединились польские правоохранительные органы.

Напомним, ранее польские правоохранители нашли тайники с деньгами, принадлежащий Новаку.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Экс-глава "Укравтодора" сбился с пути: кто такой Новак и каковы последствия его задержания".

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