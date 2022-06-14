Получит ли Украина статус кандидата в члены ЕС? СМИ узнали о намерениях Еврокомиссии

Три страны выступают против предоставления такого статуса Киеву в ближайшее время

Макрон выступает против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. / Фото: Коллаж: Сегодня

Европейская комиссия порекомендует предоставить Украине официальный статус страны-кандидата в ЕС. Это подтверждают нескольких официальных лиц, знакомых с обсуждениями, которые состоялись во время дебатов между членами комиссии в понедельник 13 июня.

О таком сообщает Politico.

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Официальные лица, знакомые с дебатами между комиссарами, заявили, что они остро осознают жертвы, принесенные украинцами, и ясно понимают необходимость направить президенту России Владимиру Путину четкий сигнал о том, что он потерял все шансы вернуть Украину в свою предполагаемую сферу влияния.

"Комиссия не забывает, что Украина — единственная страна в Европе, где люди погибли, где в людей стреляли, потому что они были на улицах с флагами ЕС. "Теперь мы не можем сказать им: "Извините, ребята, вы размахивали не тем флагом", — сказал один из высокопоставленных чиновников.

Кто против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС

Признание Украины страной-кандидатом в конечном итоге требует единодушного одобрения 27 глав государств и правительств в Европейском совете, которые, как ожидается, рассмотрят этот вопрос на саммите в Брюсселе на следующей неделе. Официальные лица и дипломаты заявили, что по крайней мере три страны по-прежнему выступают против.

Сторонники заявки Украины заявили, что любая задержка с предоставлением статуса кандидата будет глубоко деморализующей для Украины, поскольку вторгшиеся российские войска продолжают занимать большие участки юга и востока страны и стремятся захватить весь восточный регион Донбасса.

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В последние недели некоторые лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, предположили, что было бы полезнее предоставить Украине какой-то временный статус, который укрепит ее отношения с ЕС. Макрон сказал, что даже если Украина будет признана страной-кандидатом, в соответствии с существующими процедурами присоединения Украине потребуется более десяти лет, чтобы присоединиться к блоку.

Ранее мы писали, что 11 июня глава Еврокомиссии второй раз с начала войны приехала в Киев.

Она заявила, что Европейская комиссия до конца недели завершит работу над рекомендациями по предоставлению Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза.