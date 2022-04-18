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СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Попалась! Марин Ле Пен за неделю до выборов обвинили в растрате средств ЕС

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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18 апреля, 04:42
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Кандидата в президенты Франции заподозрили в присвоении внушительной суммы
Марин Ле Пен заподозрили в присвоении почти 140 тысяч евро/Фото: REUTERS/Christian Hartmann, коллаж: "Сегодня"
Марин Ле Пен заподозрили в присвоении почти 140 тысяч евро/Фото: REUTERS/Christian Hartmann, коллаж: "Сегодня"

Лидера ультраправой партии "Национальное объединение" и кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, которую называют поклонницей президента РФ Владимира Путина, заподозрили в присвоении почти 140 тысяч евро.

Об этом сообщает издание Mediapart.

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Подробности

Марин Ле Пен обвинили в личном присвоении почти 140 тысяч евро из бюджета Европейского Парламента, когда она была депутатом от 2004 до 2017 года. В расследовании предполагают, что средства из фондов Европарламента тратились, в частности, на оплату гостиниц и организацию мероприятий. В прокуратуру Франции поступил соответствующий документ, который сейчас анализируют.

Адвокат Марин Ле Пен отметил, что доклад появился в разгар президентской гонки во Франции, а события произошли более десяти лет. Он считает неслучайным то, что это дело вспомнили именно сейчас.

Президентские выборы во Франции

Нынешние выборы президента Франции проходят в два этапа. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов главы государства, который состоялся 10 апреля. На втором месте — лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Второй тур состоится 24 апреля.

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Старший лейтенант Бондарук Виталий – офицер ВСУ, родом из Прикарпатья (с. Княжелука, Долинский район, Ивано-Франковская обл.). Погиб при обороне Киева, вступив в бой с превосходящими силами противника. Вместе со своим подразделением задержал врага, что дало возможность украинским войскам занять удобную позицию для контрнаступления. За личное мужество получил звание Герой Украины. Посмертно.

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Слава Україні!

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