Попалась! Марин Ле Пен за неделю до выборов обвинили в растрате средств ЕС

Кандидата в президенты Франции заподозрили в присвоении внушительной суммы

Марин Ле Пен заподозрили в присвоении почти 140 тысяч евро/Фото: REUTERS/Christian Hartmann, коллаж: "Сегодня"

Лидера ультраправой партии "Национальное объединение" и кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, которую называют поклонницей президента РФ Владимира Путина, заподозрили в присвоении почти 140 тысяч евро.

Об этом сообщает издание Mediapart.

Реклама

Подробности

Марин Ле Пен обвинили в личном присвоении почти 140 тысяч евро из бюджета Европейского Парламента, когда она была депутатом от 2004 до 2017 года. В расследовании предполагают, что средства из фондов Европарламента тратились, в частности, на оплату гостиниц и организацию мероприятий. В прокуратуру Франции поступил соответствующий документ, который сейчас анализируют.

Адвокат Марин Ле Пен отметил, что доклад появился в разгар президентской гонки во Франции, а события произошли более десяти лет. Он считает неслучайным то, что это дело вспомнили именно сейчас.

Президентские выборы во Франции

Нынешние выборы президента Франции проходят в два этапа. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов главы государства, который состоялся 10 апреля. На втором месте — лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Второй тур состоится 24 апреля.

Реклама

Читайте также