Португалия ослабила локдаун: какие ограничения отменили

Португальцы снова смогут посещать летние террасы кафе, базары и музеи

Спустя два месяца после ужесточения карантинных ограничений в Португалии, власти страны объявили второй этап выхода из вызванного коронавирусом локдауна.

Реклама

Об этом сообщается на сайте португальского правительства.

Читайте также: Президент Португалии заразился коронавирусом

Начиная с 5 апреля в стране ослабили многие ограничения. В частности, снова разрешена работа:

летних площадок кафе и ресторанов;

музеев и других культурных объектов;

рынков и непродовольственных ярмарок;

небольших магазинов;

средних школы;

спортивных залов, кроме групповых занятий.

В то же время, премьер-министр Португалии Антониу Коста призвал сограждан максимально ограничить контакты с другими людьми, несмотря на пасхальные праздники, которые сейчас отмечают католические страны.

Реклама

Стоит отметить, что с начала пандемии в Португалии зарегистрировали 823 355 случаев COVID-19, из которых 16 879 привели к летальному исходу. В последнее время количество новых заболевших сократилось.

На этом фоне 15 марта в стране открылись детские сады, дошкольные учреждения, начальные школы, а также парикмахерские, библиотеки и книжные магазины.

Если тенденция к сокращению распространения заболеваемости сохранится, через пару недель ожидается третья стадия ослабления карантин, которая предполагает открытие средних школ, университетов, аудиторий и концертных залов. А в мае в рестораны могут начать пускать посетителей.

Видео: Сегодня

Тем временем, в Украине локдаун отменять пока не собираются. Что о нем надо знать и как на него реагируют украинцы – в новом выпуске ютуб-шоу пенсионера-влогера Деда Панча.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама