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Португалия ослабила локдаун: какие ограничения отменили

5 апреля, 17:01

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Португальцы снова смогут посещать летние террасы кафе, базары и музеи

Спустя два месяца после ужесточения карантинных ограничений в Португалии, власти страны объявили второй этап выхода из вызванного коронавирусом локдауна.

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Об этом сообщается на сайте португальского правительства.

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Начиная с 5 апреля в стране ослабили многие ограничения. В частности, снова разрешена работа:

  • летних площадок кафе и ресторанов;
  • музеев и других культурных объектов;
  • рынков и непродовольственных ярмарок;
  • небольших магазинов;
  • средних школы;
  • спортивных залов, кроме групповых занятий.

В то же время, премьер-министр Португалии Антониу Коста призвал сограждан максимально ограничить контакты с другими людьми, несмотря на пасхальные праздники, которые сейчас отмечают католические страны.

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Стоит отметить, что с начала пандемии в Португалии зарегистрировали 823 355 случаев COVID-19, из которых 16 879 привели к летальному исходу. В последнее время количество новых заболевших сократилось.

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На этом фоне 15 марта в стране открылись детские сады, дошкольные учреждения, начальные школы, а также парикмахерские, библиотеки и книжные магазины.

Если тенденция к сокращению распространения заболеваемости сохранится, через пару недель ожидается третья стадия ослабления карантин, которая предполагает открытие средних школ, университетов, аудиторий и концертных залов. А в мае в рестораны могут начать пускать посетителей.

Видео: Сегодня

Тем временем, в Украине локдаун отменять пока не собираются. Что о нем надо знать и как на него реагируют украинцы – в новом выпуске ютуб-шоу пенсионера-влогера Деда Панча.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Португалия карантин коронавирус пандемия COVID-19 локдаун
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