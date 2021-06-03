После коронавируса человечеству грозит "жиропандемия" – исследование

За время локдаунов и карантинов значительная часть людей стала больше есть и меньше двигаться и, как следствие, набрала в весе

Во время пандемии многие люди стали больше есть. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

За время пандемии коронавируса многие люди стали больше есть и меньше времени уделять физической активности, что может привести к вспышке ожирения планетарных масштабов, предупреждают немецкие ученые.

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Об этом говорится в недавнем исследовании Технического университета Мюнхена.

Авторы утверждают, с начала распространения инфекции в весе прибавили не менее двух из пяти людей. Хотя чуть более половины населения даже смогло скинуло несколько килограммов.

В апреле 2021 года исследователи проанализировали данные 1001 человек от 18 до 70 лет и выяснили, что за время коронавируса вес 40% из них увеличился. Больше всего это наблюдалось среди подопытных в возрасте 30-44 лет (48%) и среди тех, кто ранее страдал от проблем с весом (53%).

Также оказалось, что высокий индекс массы тела повышал шансы набрать в весе еще больше – если в среднем опрошенные располнели на 5,6 кг, то среди респондентов с высоким ИМТ этот показатель оказался 7,2 кг.

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Помимо того, стало известно, что во время пандемии 33% стали больше тратить времени на приемы пищи, а 28% признали, что стали чаще есть "от скуки". Причем употребляют они далеко не здоровые продукты, а сладости, фастфуд или сахаросодержащие напитки. Одной из причин такого поведения может быть стресс из-за пандемии.

Большинство участников опроса (52%) отметили, что стали меньше двигаться. А среди людей с высоким ИМТ этот показатель достиг 60%.

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На этом фоне ученые рекомендуют выполнять два правила: придерживаться диеты с низким содержанием жиров и регулярно уделять время физическим тренировкам.

Напомним, что об аналогичной проблеме говорят уже не впервые. Ранее в ВОЗ заявили, что из-за пандемии дети в Европе могут чаще страдать ожирением.

В то же время, вакцины от COVID-19 могут быть менее эффективными для людей с лишним весом – их организм вырабатывает гораздо меньше антител после укола.

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