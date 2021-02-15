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После прививки Astra Zeneca медики начали брать больничный: в Дании меняют стратегию вакцинации

15 февраля, 17:41

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Количество одновременных больничных листов хотят сократить

В регионе Северная Ютландия (Дания) хотят замедлить темпы вакцинации от коронавируса медицинского персонала в больницах.

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Об этом сообщает TV2 Nord.

Такое решение было принято после того, как несколько вакцинированных прививкой Astra Zeneca медиков пожаловались на плохое самочувствие.

По словам главврача региональной больницы Северной Ютландии, стратегия вакцинации будет меняться.

"Около 20% вакцинированных испытывают легкие побочные эффекты вакцины. В этом нет ничего необычного. Небольшой процент людей также испытает побочные эффекты, требующие нескольких дней больничного. Это тоже нормально. Но когда вы вакцинируете несколько сотен сотрудников в больнице, доля заболевших все равно может повлиять на работу, поэтому мы немного меняем нашу стратегию вакцинации", – сказал он.

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В будущем за раз хотят вакцинировать 1/3 персонала, а не половину. Это сократит количество одновременных больничных листов.

Вакцинацию от коронавируса предлагают всем сотрудникам, кто этого хочет. Однако как рассказал главврач больницы, сейчас пациентов в стационарных больницах мало, поэтому есть возможность не торопиться с вакцинацией.

Ранее эпидемиолог Людмила Мухарская рассказала сайту "Сегодня", нужно ли делать прививку, если человек уже переболел COVID-19.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Дания больницы врачи вакцинация коронавирус
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