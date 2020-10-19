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После убийства учителя из Франции высылают более 200 иностранцев

19 октября, 01:29

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Подозреваемых в радикальном экстремизме хотят выслать в ближайшие часы

Франция намерена выслать более 200 иностранных граждан, обвиняемых в радикальном экстремизме после того как в пятницу был обезглавлен учитель истории одной из школ под Парижем, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

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Соответствующее распоряжение дал министр внутренних дел страны Джеральд Дарманин, передает Europe 1.

"После убийства преподавателя в пятницу вечером министр внутренних дел Джеральд Дарманин собрал префектов Франции в это воскресенье. По нашей информации, он попросил их выслать 231 иностранца, обвиняемого в радикальном экстремизме в ближайшие часы", – пишет издание.

Всего собираются выслать 231 человека – пока только нелегалов. Из них 180 человек сейчас находятся в тюрьмах, еще 51 человека планируют арестовать в ближайшие часы.

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Напомним, во Франции в пригороде Парижа 16 октября 47-летнему учителю истории Сэмюэлю Пати отрезали голову за то, что он показывал на своих уроках карикатуры на пророка Мухаммеда, когда рассказывал о свободе выражения взглядов.

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Позже стало известно, что убийца, которого полиция застрелила при задержании, – чеченец Абдуллах Анзоров, приехавший во Францию из России вместе с семьей в 2008 году в возрасте шести лет; семья хотела получить статус беженцев.

Мы также сообщали, что 18 октября во многих городах Франции, в том числе в Париже прошли многотысячные демонстрации в память о погибшем учителе истории и в поддержку свободы слова.

Демонстрация в Париже Видео: Reuters

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Франция убийство Париж иностранцы учитель исламисты
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