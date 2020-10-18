После встречи глав МИД стран ЕС коронавирус подтвердили уже у двух министров

Глава МИД Австрии мог заразится COVID-19 от бельгийской коллеги

Коронавирусную инфекцию обнаружили у двух министров внешнеполитических ведомств стран Европейского союза спустя несколько дней после встречи глав МИД стран ЕС. Помимо австрийского министра Александра Шалленберга, коронавирус подтвержден у главы МИД Бельгии Софи Вильмес.

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Об этом 17 октября сама Вильмес сообщила в Twitter.

Днем ранее Вильмес перешла в режим самоизоляции из-за "подозрительных симптомов", она допускает, что заразилась от кого-то из близких.

В то же время, как передает DW, представительница главы МИД Австрии Шалленберга сообщила, что во время завтрака на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге он находился недалеко от своей бельгийской коллеги Софи Вильмес, поэтому не исключено, что тогда он и заразился коронавирусом .

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пожелал обоим министрам скорейшего выздоровления и намерен уйти на карантин до 19 октября.

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Напомним, ранее стало известно, что министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг получил положительный результат теста на COVID-19. Его заболевание проходит бессимптомно, он находится на домашнем карантине, а работников ведомства отправили на домашнюю изоляцию.

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