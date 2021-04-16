Українська
$ 27,96
33,46
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

После встречи с Зеленским Макрон "заговорил" по-украински

16 апреля, 20:12

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Видимо переговоры с украинским президентом произвели на главу Франции такое впечатление, что он опубликовал несколько "твитов" на языке Шевченко

Вскоре после сегодняшних переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон сделал в Twitter несколько публикаций по-украински.

Реклама

Сперва он поблагодарил Зеленского за визит и призвал поддерживать динамичные отношения Франции и Украины.

И сразу же после этого он подтвердил возможность политического решения ситуации на Донбассе.

"Касательно ситуации в Донбассе – вместе с Украиной и Германией мы продолжаем мобилизовать свои усилия и в дальнейшем решительно настроены на поиск политического решения, которое является единственным возможным", – написал Макрон в своем Twitter.

В тренде
ЦРУ заявило о возможности военного вторжения России в Украину
Реклама

Оба "твита" дублируются также и на французском языке.

Видео: Сегодня

Напомним, что 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский посетил Париж с рабочим визитом – его французский коллега Эммануэль Макрон устроил ему прием в Елисейском дворце.

После переговоров тет-а-тет к ним присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. На Банковой пока что не делали никаких заявлений на этот счет, но вот у немецкого лидера заявили, что три страны призывают Россию отвести войска от украинских границ и вывести их из оккупированного Крыма.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Франция украинский язык Эммануэль Макрон

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

От отрицания до признания. Как AstraZeneca стала
От отрицания до признания. Как AstraZeneca стала "врагом номер один"Евросоюз
Путин может пойти в наступление, решив, что хуже уже не будет – экс-премьер Швеции
Путин может пойти в наступление, решив, что хуже уже не будет – экс-премьер ШвецииРоссия
Дания полностью отказывается от вакцины AstraZeneca – СМИ
Дания полностью отказывается от вакцины AstraZeneca – СМИЕвросоюз
Нам пока и не снилось. В Польше две дозы COVID-вакцины получили уже 2 млн человек
Нам пока и не снилось. В Польше две дозы COVID-вакцины получили уже 2 млн человекЕвросоюз
Не только тромбоз: у вакцины AstraZeneca может быть еще один побочный эффект
Не только тромбоз: у вакцины AstraZeneca может быть еще один побочный эффектЕвросоюз
В Италии выросла смертность после вакцинации AstraZeneca
В Италии выросла смертность после вакцинации AstraZenecaЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять