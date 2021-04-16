После встречи с Зеленским Макрон "заговорил" по-украински

Видимо переговоры с украинским президентом произвели на главу Франции такое впечатление, что он опубликовал несколько "твитов" на языке Шевченко

Вскоре после сегодняшних переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон сделал в Twitter несколько публикаций по-украински.

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Сперва он поблагодарил Зеленского за визит и призвал поддерживать динамичные отношения Франции и Украины.

И сразу же после этого он подтвердил возможность политического решения ситуации на Донбассе.

"Касательно ситуации в Донбассе – вместе с Украиной и Германией мы продолжаем мобилизовать свои усилия и в дальнейшем решительно настроены на поиск политического решения, которое является единственным возможным", – написал Макрон в своем Twitter.

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Оба "твита" дублируются также и на французском языке.

Видео: Сегодня

Напомним, что 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский посетил Париж с рабочим визитом – его французский коллега Эммануэль Макрон устроил ему прием в Елисейском дворце.

После переговоров тет-а-тет к ним присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. На Банковой пока что не делали никаких заявлений на этот счет, но вот у немецкого лидера заявили, что три страны призывают Россию отвести войска от украинских границ и вывести их из оккупированного Крыма.

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