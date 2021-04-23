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Последние в Европе. Германия впервые объявила национальный локдаун

23 апреля, 16:48

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Правительство Ангелы Меркель намерено воспользоваться новыми полномочиями, которые ему расширил Бундестаг, и ввести комендантский час

Министр здравоохранения Германии предупредил соотечественников о том, что с 24 апреля в стране начнется общенациональный локдаун. Это стало возможным благодаря недавно принятому "эпидемиологическому закону".

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Об этом сообщает CNN.

На пресс-конференции 23 апреля глава Минздрава Йенс Шпан объяснил, что средний показатель инфицирования коронавирусом в Германии на данный момент составляет 164 случая на 100 тысяч населения.

Это является основанием для введения жестких карантинных ограничений на всей территории страны – раньше их устанавливали местные власти. Исключение могут составить лишь несколько муниципалитетов, где наблюдается достаточно низкая тенденция передачи вируса.

В то же время, по словам Шпана, в Германии набирает темпы вакцинационная кампания.

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"К началу мая хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получит каждый четвертый немец", – сказал министр.

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Стоит отметить, что на данный момент в Германии занято более 5 тысяч коек в палатах интенсивной терапии. Это самый высокий показатель за все время пандемии. Свободными остаются только 14% коечного фонда.

Режим "экстренного торможения", который Бундестаг разрешил объявлять федеральному правительству, включает ночной комендантский час, ограничение на прием гостей, запрет почти всей торговли, а также культурных и спортивных мероприятий.

Напомним, ранее канцлер Ангела Меркель назвала нынешнюю волну наихудшей за все время эпидемии в Германии.

По этому поводу она обратилась в парламент с просьбой предоставить правительству больше полномочий, что вызвало массовые протесты в стране.

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Германия карантин коронавирус COVID-19 локдаун
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