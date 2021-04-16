Последняя в Европе. Ангелу Меркель вакцинировали от коронавируса

Неизвестно, чего так долго ждала немецкий канцлер – большинство европейских лидеров уже давно приняли вакцину

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая в прошлое воскресенье отменила запись на вакцинацию от коронавируса, все-таки приняла первую дозу препарата AstraZeneca.

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Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Он опубликовал фото сертификата о вакцинации, в котором говорится, что 66-летнюю Ангелу Меркель привили 16 апреля. Ей ввели препарат Vaxzevria – это торговая марка фармкомпании AstraZeneca.

Фото: twitter.com/RegSprecher

"Я рада, что сегодня мне сделали первую прививку AstraZeneca. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в кампании вакцинации, и всех, кто прошел вакцинирование", – цитирует чиновник бундесканцлера, которая назвала вакцинацию "ключем к победе над эпидемией коронавируса".

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Меркель стала едва ли не последней среди европейских лидеров, которые подтвердили, что вакцинировались от COVID-19. Ее обогнали премьер-министры Великобритании, Франции, Сербии и многих других стран.

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На полтора месяца обогнал немецкого канцлера и президент Украины Владимир Зеленский – первый укол вакцины Covishield ему сделали еще 2 марта. Этот препарат выпускается Институтом сыворотки Индии по лицензии AstraZeneca.

Видео: Сегодня

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