Послы ЕС одобрили экономические санкции против России

Уже 12 июля санкции могут быть приняты, когда состоится встреча министров иностранных дел стран ЕС

В ЕС выступили за продлений санкций против РФ / Фото: AFP

Послы Европейского Союза решили поддержать продление экономических санкций против России.

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Об этом сообщил в Twitter журналист Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" для экономических санкций против России, как и ожидалось", – рассказал он.

EU ambassadors gave green light to the economic sanctions on #Russia as expected. should be adopted when EU foreign ministers meet on 12 July. #Ukraine#Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 30, 2021

Ожидается, что санкции должны быть приняты во время встречи министров иностранных дел стран ЕС 12 июля.

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Накануне высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз в ближайшее время подготовит варианты новых мер против РФ, которые будут введены в том случае, если РФ продолжит нарушать международные права как своих соседних стран, так и стран ЕС.

Также он отметил, что по поручению саммита ЕС подготовит и возможные сферы взаимодействия с Россией по таким темам, как климат и окружающая среда, здравоохранение, а также вопросы внешней политики.

Как мы писали ранее, по итогам Евросаммита, который прошел 25 июня, лидеры ЕС призвали Россию целиком взять на себя ответственность за обеспечение полного выполнения Минских соглашений.

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К слову, на саммите отклонили идею Франции и Германии провести саммит ЕС – Россия с прямыми переговорами руководства Евросоюза с президентом РФ Владимиром Путиным. Против этой инициативы также выступала Украина.

Тем временем Беларусь сжигает мосты с Евросоюзом в ответ на санкции: