Послы ЕС одобрили экономические санкции против России

Послы Европейского Союза решили поддержать продление экономических санкций против России.

Об этом сообщил в Twitter журналист Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" для экономических санкций против России, как и ожидалось", – рассказал он.

EU ambassadors gave green light to the economic sanctions on #Russia as expected. should be adopted when EU foreign ministers meet on 12 July. #Ukraine#Crimea