Українська
$ 27,18
32,3
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Послы ЕС одобрили экономические санкции против России

30 июня 2021 12:58

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Уже 12 июля санкции могут быть приняты, когда состоится встреча министров иностранных дел стран ЕС

В ЕС выступили за продлений санкций против РФ

В ЕС выступили за продлений санкций против РФ / Фото: AFP

Послы Европейского Союза решили поддержать продление экономических санкций против России.

Реклама

Об этом сообщил в Twitter журналист Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" для экономических санкций против России, как и ожидалось", – рассказал он.

Ожидается, что санкции должны быть приняты во время встречи министров иностранных дел стран ЕС 12 июля.

Реклама

Читайте также:

ЕС продлил "крымские" санкции против России

Накануне высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз в ближайшее время подготовит варианты новых мер против РФ, которые будут введены в том случае, если РФ продолжит нарушать международные права как своих соседних стран, так и стран ЕС.

Также он отметил, что по поручению саммита ЕС подготовит и возможные сферы взаимодействия с Россией по таким темам, как климат и окружающая среда, здравоохранение, а также вопросы внешней политики.

Как мы писали ранее, по итогам Евросаммита, который прошел 25 июня, лидеры ЕС призвали Россию целиком взять на себя ответственность за обеспечение полного выполнения Минских соглашений.

Реклама

К слову, на саммите отклонили идею Франции и Германии провести саммит ЕС – Россия с прямыми переговорами руководства Евросоюза с президентом РФ Владимиром Путиным. Против этой инициативы также выступала Украина.

Тем временем Беларусь сжигает мосты с Евросоюзом в ответ на санкции:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Эпическая шутка посла Швеции о сборной Украины – вспомнил легендарный мем (фото)
Эпическая шутка посла Швеции о сборной Украины – вспомнил легендарный мем (фото)Украина
Полная победа Украины. ПАСЕ приняла самую жесткую резолюцию по Крыму
Полная победа Украины. ПАСЕ приняла самую жесткую резолюцию по КрымуВласть
Саммит ЕС с Путиным. Украина потребует объяснений от Франции и Германии
Саммит ЕС с Путиным. Украина потребует объяснений от Франции и ГерманииВласть
Польша вернула карантин для украинцев – что должны знать заробитчане
Польша вернула карантин для украинцев – что должны знать заробитчанеЕвросоюз
Мощный торнадо в Чехии. Количество пострадавших сильно возросло
Мощный торнадо в Чехии. Количество пострадавших сильно возрослоЕвросоюз
ЕС выступил с заявлением по Донбассу и новым санкциям против России
ЕС выступил с заявлением по Донбассу и новым санкциям против РоссииВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять