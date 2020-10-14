Послы ЕС поддержали санкции из-за отравления Навального, – СМИ

В Комитете постоянных представителей ЕС поддержали инициативу Франции и Германии, которые предложили ввести санкции против России из-за отравления Алексея Навального. Так, санкции планируют ввести против 6 физических лиц и одной компании.
Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.
По его словам, послы ЕС дали зеленый свет санкциям в отношении 6 человек и одной компании, ответственных за отравление Алексея Навального.
"Решение должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС завтра",– отметил он.
Напомним, главы МИД Европейского Союза поддержали инициативу Франции и Германии, которые предложили ввести санкции против России из-за отравления Алексея Навального.
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