Послы ЕС поддержали санкции из-за отравления Навального, – СМИ

Их планируют ввести против 6 физических лиц и одной компании

В Комитете постоянных представителей ЕС поддержали инициативу Франции и Германии, которые предложили ввести санкции против России из-за отравления Алексея Навального. Так, санкции планируют ввести против 6 физических лиц и одной компании.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

По его словам, послы ЕС дали зеленый свет санкциям в отношении 6 человек и одной компании, ответственных за отравление Алексея Навального.

"Решение должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС завтра",– отметил он.

Напомним, главы МИД Европейского Союза поддержали инициативу Франции и Германии, которые предложили ввести санкции против России из-за отравления Алексея Навального.

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