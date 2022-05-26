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Посол Украины жестко потроллил Германию за задержки с поставкой оружия (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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26 мая, 10:06
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Андрей Мельник хотел напомнить, что скорость передачи вооружения Украине очень медленная
Андрей Мельник сравнил передачу оружия Украине с Германии с улиткой с патроном.
Андрей Мельник сравнил передачу оружия Украине с Германии с улиткой с патроном. / Фото: Коллаж: Сегодня

Посол Украины в Германии Андрей Мельник иронично раскритиковал Германию за медлительность в вопросе передачи нашей стране военной помощи. Он считает, что такая скорость может быть оправдана, только если патроны Украине везут на улитках.

Об этом говорится в Twitter Мельника.

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Посол опубликовал в соцсети ироничный мем. На нем изображена улитка, к которой прикреплен патрон. Картинка подписана: "Немецкая помощь уже в пути к нам".

Мельник написал, что получил эту картинку в WhatsApp от члена правительства из Киева. Посол также процитировал немецкого канцлера Олафа Шольца: "Что ж, Россия не должна победить".

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Канцлер ФРГ изменил позицию по передаче Украине оружия

19 мая федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу пришлось в парламенте страны защищать решение правительства по предоставлению Украине тяжелых вооружений. Еще месяц назад глава правительства ФРГ был против передачи ВСУ чего-то более весомого, чем каски и бронежилеты.

"Помогать в обороне страны, подвергшейся жестокому нападению, в этом нет эскалации. Это вклад в отражение нападения и тем самым скорейшее прекращение насилия. Всех нас объединяет общая цель не позволить России победить в этой войне. Украина должна выстоять", – подчеркнул Шольц.

Таким образом немецкий политик, рейтинг которого обвалился в апреле на фоне отказа от предоставления ВСУ оружия, ответил внутренним критикам, которые считают, что вооружая Украину, Запад только усиливает эскалацию конфликта.

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