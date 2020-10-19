Появилась COVID-карта Евросоюза: две трети стран – в "красной" зоне

19 стран фиксируют более 150 случаев заражения в день на 100 человек

Еврокомиссия впервые с начала пандемии коронавируса опубликовала единую санитарную карту Евросоюза, которая отражает среднее число количества новых случаев заболевания за сутки на 100 тысяч человек в последние две недели.

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Карта размещена на сайте Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, сообщает ТАСС.

Две трети территории Евросоюза – 19 государств из 28 – выкрашены в красный цвет, что означает, что за последние две недели там фиксируют в среднем более 150 новых случаев в день на 100 тысяч человек.

В общеевропейскую "красную зону" вошли Франция, Испания, Португалия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Австрия, Ирландия, Великобритания (до конца переходного периода по Brexit она рассматривается как часть ЕС), Польша, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Хорватия, Кипр, Мальта, Румыния и большая часть Болгарии.

В "оранжевую" зону (от 25 до 150 случаев) попали Италия, Германия, Швеция и страны Балтии, тогда как Греция, Финляндия и Норвегия (не входит в ЕС, но является частью европейской экономической зоны) находятся частично в "желтой" и частично в "зеленых зонах" (менее 25 случаев).

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Карта: ecdc.europa.eu/en/covid-19/

Карта приводит информацию не по территории государств в целом, а по отдельным регионам, поэтому отдельные страны могут находиться в различных санитарных зонах.

Напомним, многие страны Европы принимают драконовские меры для обуздания пандемии коронавируса: Бельгия – усиливает карантин и закрывает границы; во Франции – ввели чрезвычайное положение из-за COVID-19, а в Чехии начались жесткие столкновения с полицией на антикарантинном митинге.

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