Правительство Нидерландов уходит из-за скандала: что произошло

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте собирается распустить правительство страны – причиной такого решения стал скандал вокруг пособий по уходу за детьми.

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Об этом, как сообщает портал Algemeen Dagblad, Рютте заявил после заседания Кабмина 15 января.

Вопрос роспуска правительства должен решить король Нидерландов Виллем-Александр, которому Рютте в скором времени подаст такое заявление.

До того момента и пока не будет сформирован новый Кабмин, старое правительство продолжит исполнять свои обязанности, и в том числе продолжит борьбу с коронавирусной пандемией. Однако министр экономики и климата Эрик Вибс уйдет в отставку немедленно.

Отставка Именно представитель премьерской Народной партии за свободу и демократию Вибс руководил ведомством, когда в прошлом году разразился скандал вокруг пособий по уходу за ребенком.

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Тысячи родителей столкнулись с серьезными финансовыми проблемами после того, как налоговая служба по ошибке предъявила им обвинения в мошенничестве и потребовала вернуть госпомощь. В некоторых случаях речь шла о десятках тысяч евро.

Отмечается, что одним из критериев для вычисления якобы мошенников стало наличие двойного гражданства. После того, как парламентская комиссия частично возложила на кабмин ответственность за случившееся, власти извинились перед родителями и выделили 500 миллионов евро на компенсации пострадавшим родителям.

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