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Преемник Меркель прокомментировал вступление Украины в ЕС и "Северный поток – 2"

8 февраля, 23:36

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Армин Лашет заявил о необходимости поддержки Украины

Вопрос о вступлении Украины в Европейский союз пока не стоит на повестке дня, но для нее следует "открывать европейскую перспективу" и поддерживать на "трудном пути".

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Об этом заявил новоизбранный лидер немецкой партии Христианско-демократический союз и вероятный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера Армин Лашет в интервью Internationale Politik.

"В настоящее время этот вопрос (евроинтеграции Украины. – Ред.) не возникает. Мы очень заинтересованы в стабильности, суверенитете и модернизации Украины и должны поддерживать Украину на ее трудном пути, а также открывать европейскую перспективу", – отметил политик.

Что касается поддержки Германией строительства российского газопровода "Северный поток – 2", то, по мнению Лашета, федеральное правительство "следует правильным курсом", поскольку стране понадобится этот газ "на переходный период.

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"Мы отказались от добычи каменного угля, прекращаем добычу бурого угля и прекращаем использование ядерной энергетики в 2022 году. На переходный период нам понадобится газ, который не производится в Германии", – заявил он.

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В то же время Лашет подчеркнул, что при этом следует гарантировать геополитические интересы Украины.

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Армин Лашет
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