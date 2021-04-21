Преимуществ больше? Johnson & Johnson возобновляет распространение COVID-вакцины по Европе

После того, как использование COVID-вакцины Johnson & Johnson временно приостановили после сообщений о тромбозе, в Европе приняли решение возобновить распространение прививки.
Об этом сообщает Reuters.
В Европейском регуляторе считают, что преимущества американской вакцины перевешивают риски.
Как сказал главный научный сотрудник J&J Пол Стоффельс, доверие к вакцине можно вернуть благодаря четким диагностическим и терапевтическим рекомендациям.
В свою очередь Европейский регулятор здравоохранения и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявили, что преимущества однократной инъекции перевешивают риски, рекомендовав на этикетке вакцины предупредить о риске редкого побочного эффекта и предоставить инструкции о том, как распознать и лечить его.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Еврокомиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Почему страны начали массово отказываться от американской вакцины J&J – читайте в материале "Сегодня".
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