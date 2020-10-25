Премьер-министр Болгарии заразился коронавирусом

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, который заявил о готовности уйти с поста, заразился коронавирусом. Политик сдал уже два ПЦР-теста, получил положительные результаты и остается на амбулаторном лечении. Вся информация о его контактах передана в региональную инспекцию здравоохранения.

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Об этом сообщил сам Борисов на своей странице в Facebook.

По словам болгарского премьера, он чувствует общее недомогание, но уверен, что справится с болезнью.

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Он добавил, что перенес все встречи и ушел на самоизоляцию еще в пятницу после того, как заражение коронавирусом подтвердилось у министра регионального развития и управления Николая Нанкова, с которым он общался.

Напомним, ранее во время протестов в Болгарии здание правительства забросали перепелиными яйцами. Митинги и шествия против текущей власти в Болгарии продолжаются с июля. Их активными участниками стали молодые люди.

Видео: Reuters

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