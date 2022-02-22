Премьер Нидерландов поставил диагноз Путину – сумасшедший

В Европе негодуют от признания сепаратистских образований

Путину поставили диагноз / Коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не стал долго подбирать слова для определения действий президента России Владимира Путина, который 21 февраля признал террористические "ЛДНР", а 22 февраля уже отправил свои войска в чужую страну.

Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, голландский политик назвал хозяина Кремля "сумасшедшим" и "полным параноиком".

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Мнение со стороны

"Конечно, этот человек совершенно сумасшедший", — заявил Рютте.

"Он описывает киевское правительство как диктатуру, хотя это разумно функционирующая страна с демократически избранным правительством и свободной прессой", — подчеркнул Рютте, добавив, что Россия сама страдает от отсутствия свободы, в том числе свободы прессы.

Премьер-министр Нидерландов заверил, что в ответ на нарушения территориальной целостности Украины Москве стоит ждать серьезных санкций.

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