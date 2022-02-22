Премьер Нидерландов поставил диагноз Путину – сумасшедший

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не стал долго подбирать слова для определения действий президента России Владимира Путина, который 21 февраля признал террористические "ЛДНР", а 22 февраля уже отправил свои войска в чужую страну.
Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, голландский политик назвал хозяина Кремля "сумасшедшим" и "полным параноиком".
Мнение со стороны
"Конечно, этот человек совершенно сумасшедший", — заявил Рютте.
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"Он описывает киевское правительство как диктатуру, хотя это разумно функционирующая страна с демократически избранным правительством и свободной прессой", — подчеркнул Рютте, добавив, что Россия сама страдает от отсутствия свободы, в том числе свободы прессы.
Премьер-министр Нидерландов заверил, что в ответ на нарушения территориальной целостности Украины Москве стоит ждать серьезных санкций.
Обстановка
- Европейский Союз уже определился с санкциями. В черный список ЕС включены все депутаты Госдумы, проголосовавшие за признание "ЛДНР", – их 351. Там же 27 физических и юридических лиц, в том числе банки и организации, финансирующие операции России на Донбассе. Также ЕС принял решение ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала ЕС.
- Германия первая в качестве ответа на признание сепаратистских образований на Донбассе приостановила сертификацию российского газопровода "Северный поток – 2".
- Великобритания ввела санкции против пяти российских банков. Это "Россия", ИС Банк, Генбанк, Промсвязьбанк, Черноморский банк развития. Санкции также введены в отношении трех "лиц с очень высоким уровнем дохода". По словам Бориса Джонсона, их активы в Великобритании будут заморожены.
- В Москве уже прокомментировали, что все санкции нелегитимные.