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Премьер одной из соседних с Украиной стран заразился коронавирусом

18 декабря, 14:44

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Кабмин, спикер парламента и члены крупной словацкой партии отправляются на самоизоляцию

Вслед за президентом Франции Эммануэлем Макроном, который накануне получил положительный результат теста на COVID-19, коронавирусный диагноз подтвердился у премьер-министра Словакии Игоря Матовича.

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Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает издание aktuality.sk.

Журналисты отмечают, что сейчас 47-летний глава правительства самоизолировался. Информации о его состоянии пока что нет.

Игорь Матович. Фото: REUTERS/Yves Herman

Игорь Матович. Фото: REUTERS/Yves Herman

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Большинству членов словацкого Кабмина, а также спикеру парламента Борису Коллару и членам правоцентристской партии "Обычные люди и независимые личности", членом которой является Матович, вероятно, тоже придется отправиться в карантин, поскольку они все проводили встречи с премьером.

Любопытно, что в офисе главы Кабмина информацию о его заражении пока не комментировали, однако у Коллара это косвенно подтвердили, заявив, что он отбывает на пятидневный карантин.

По состоянию на 18 декабря в Словакии зарегистрировано более 146,1 тыс. случаев COVID-19, а 1440 из них привели к смертельному исходу. На этом фоне в стране был объявлен режим ЧП и запрещена работа кафе, ресторанов и фитнес-центров, что вызвало массовые протесты.

Любопытно, что на прошлой неделе Игорь Матович посетил Саммит ЕС в Брюсселе, после которого заболел Макрон. Сейчас ряд других европейских лидеров самоизолировался.

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Словакия коронавирус COVID-19
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