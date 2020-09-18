Премьеру Франции грозит тюрьма из-за коронавируса: что произошло

Французы подали коллективный иск против Жана Кастекса - он может сесть в тюрьму

Во Франции, где сейчас фиксируют рекордные показатели заболеваемости коронавирусом, группа французов, которые переболели COVID-19, и их родственники подала коллективный иск на премьер-министра Жана Кастекса.

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Как сообщает Associated Press, они обвинили главу правительства в том, что реакция его кабинета на эпидемию "создала угрозу для общественной безопасности".

Истцы, которых представляет юрист Фабрис Ди Визио, утверждают, что власти одобрили тесты на выявление инфекции по образцу слюны, тогда как тесты с назальными образцами являются более быстрыми. Однако ранее власти объясняли это тем, что такие тесты более точные.

Кроме того, истцы упрекают власти тем, что они ввели обязательный масочный режим на улицах, но не в офисах, тогда как в закрытых помещениях, как утверждают ученые, вирус передается быстрее.

Если Кастекса признают виновным, ему будет грозить до двух лет лишения свободы и 30 тыс. евро штрафа.

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Согласно данным американского Центра системных исследований и инженерии при Университете Джона Хопкинса, за все время пандемии во Франции зарегистрировали более 454 тыс. случаев COVID-19, из которых 31,1 тыс. оказались смертельными. В то же время 91,7 тыс. человек выздоровели.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон назначил Кастекса премьером 3 июля. Его предшественник Эдуард Филипп добровольно сложил полномочия, променяв свое кресло на должность мэра города Гавр.

Ранее сообщалось, что французское правительство ввело новые эпидемиологические правила, обязав сотрудников госучреждений, а также преподавателей и учеников средних и старших классов носить защитные маски.

А как Европа борется за создание вакцины от коронавируса, смотрите в видеосюжете:

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