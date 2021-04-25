Президент Чехии о взрывах во Врбетице – есть две версии

На данном этапе продолжается следствие и рано делать какие-либо выводы, но у следствия уже есть две основные версии, которые озвучил Земан

В воскресенье, 25 апреля, президент Чехии Милош Земан назвал две предварительные причины взрывов на складе боеприпасов во Врбетице: неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность иностранных спецслужб.

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Чрезвычайное обращение Земана транслировалось в эфире CNN Prima News.

По его словам, еще рано делать какие-либо выводы, необходимо дождаться итогов расследования. Но уже у следствия появляются возможные версии инцидента.

В то же время он заявил, что в отчетах контрразведки не было доказательств присутствия российских агентов на складе.

"С одной стороны, мы должны спросить, что они здесь делали. Во-вторых, тот факт, что BIS не доказал их участие, не означает, что они не входили в комплекс Врбетице", – сказал Земан.

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Он не исключил, что происходящее вокруг истории со взрывами в Врбетице может быть игрой спецслужб. Если это действительно так, то это может иметь серьезные последствия для Чехии

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Напомним, что 17 апреля чешские власти заявили о высылке из Праги 18 сотрудников российского посольства, которых идентифицировали как агентов ГРУ под дипломатическим прикрытием.

Ранее мы сообщали, что в Чехии считают, что российские спецслужбы причастны к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на юго-востоке страны, которые произошли 16 октября 2014 года, в результате погибли два человека.

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