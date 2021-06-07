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Президент Евросовета отчитал Путина по телефону – вспомнил и об Украине

7 июня, 17:58

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

У Шарля Мишеля рассказали о телефонном звонке в Кремль – он обсудил с Путиным Беларусь, Ливию и напомнил об ответственности за выполнение Минских соглашений

Евросоюз осуждает незаконные, провокационные и подрывные действия России в отношении ЕС – в этом вопросе страны содружества солидарны.

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Об этом глава Европейского совета Шарль Мишель заявил президенту РФ Владимиру Путину.

"Тенденция к ухудшению в отношениях между ЕС и Россией может измениться только в том случае, если Россия прекратит подрывное поведение", – написал Мишель в Twitter.

Он отметил, что нынешнее состояние отношений между ЕС и РФ либо их дальнейшее ухудшение не на руку ни одной из сторон и снова напомнил о приверженности Европы пяти руководящим принципам в отношении России (один из них – полное выполнение Минских соглашений).

"Во время звонка президент Евросовета подтвердил неизменную поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и настоял на ответственности России за полное выполнение Минских соглашений", – добавили в Евросовете.

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Среди прочих вопросов, которые обсуждались, – ситуация в Беларуси и Ливии, армяно-азербайджанский конфликт, пандемия COVID-19 и вакцины от коронавируса.

Напомним, в марте глава Евросовета приезжал в Украину и посетил Донбасс вместе с президентом Владимиром Зеленским, который попросил его усилить давление на Россию из-за обострения ситуации на фронте.

О чем еще 7 июня говорили в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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