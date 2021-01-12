Президент Португалии заразился коронавирусом

72-летний президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза заболел коронавирусом.

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Об этом говорится на сайте главы государства.

"Вчера тест (на коронавирус – Ред) президента республики показал отрицательный результат", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Марселу Ребелу ди Соуза переносит болезнь бессимптомно.

К слову, коронавирус атакует и окружение нелегитимного президента Александра Лукашенко. После того, как COVID-19 заболел глава администрации президента Игорь Сергиенко, – заразилась и его пресс-секретарь Наталия Эйсмонт.

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Напомним, в Кремле дали понять, не будут вакцинировать президента РФ Владимира Путина несертифицированным препаратом – вакциной "Спутник V", который еще не до конца готов.

А после того, как Путин испытал на дочери российскую вакцину от коронавируса, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что все данные о безопасности и действенности вакцины от SARS-CoV-2 должны быть тщательно проверены.

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