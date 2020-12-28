Президенту еще одной страны ЕС ввели вакцину от коронавируса: видео

Президент Кипра Никос Анастасиадис присоединился к начавшейся накануне массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает Cyprus Times.
Утром 28 ноября 74-летний глава государства посетил поликлинику в Никосии, где ему ввели вакцину производства Pfizer/BioNTech. Этот процесс транслировался на национальном телевидении.
"Подарок научного сообщества, вакцина против COVID-19, дает нам не только надежду, но и право на жизнь. Однако до окончательной победы еще далеко. Поэтому обращаюсь ко всем: еще немного терпения, и у нас все получится", – написал Анастасиадис у себя в Twitter, назвав само лекарство "даром жизни".
По его словам, с началом вакцинации в стране начался отсчет времени до поражения "невидимого врага". При этом Анастасиадис подчеркиваться: вакцинироваться или нет – личное право каждого гражданина.
В то же время, президент призвал соотечественников продолжать соблюдать меры гигиены, соблюдать эпидемиологические меры.
Напомним, что массовая вакцинация от коронавируса в Евросоюзе началась 28 декабря. Чтобы поддержать население, к ней присоединилась также президент Словакии Зузана Чапутова.
А немногим ранее вакцину Pfizer/BioNTech ввели премьер-министру Сербии Ане Брнабич.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк