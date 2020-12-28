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Президенту еще одной страны ЕС ввели вакцину от коронавируса: видео

28 декабря, 13:03

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Вакцинироваться или нет – глава Кипра Никос Анастасиадис назвал личным правом каждого гражданина

Президент Кипра Никос Анастасиадис присоединился к начавшейся накануне массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

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Об этом сообщает Cyprus Times.

Утром 28 ноября 74-летний глава государства посетил поликлинику в Никосии, где ему ввели вакцину производства Pfizer/BioNTech. Этот процесс транслировался на национальном телевидении.

"Подарок научного сообщества, вакцина против COVID-19, дает нам не только надежду, но и право на жизнь. Однако до окончательной победы еще далеко. Поэтому обращаюсь ко всем: еще немного терпения, и у нас все получится", – написал Анастасиадис у себя в Twitter, назвав само лекарство "даром жизни".

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По его словам, с началом вакцинации в стране начался отсчет времени до поражения "невидимого врага". При этом Анастасиадис подчеркиваться: вакцинироваться или нет – личное право каждого гражданина.

В то же время, президент призвал соотечественников продолжать соблюдать меры гигиены, соблюдать эпидемиологические меры.

Напомним, что массовая вакцинация от коронавируса в Евросоюзе началась 28 декабря. Чтобы поддержать население, к ней присоединилась также президент Словакии Зузана Чапутова.

Видео: Сегодня

А немногим ранее вакцину Pfizer/BioNTech ввели премьер-министру Сербии Ане Брнабич.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Кипр вакцинация вакцина коронавирус COVID-19
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