Мир
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Сборная Украины проиграла Уэльсу ⚡ Обстрелы городов Украины ❗ Угроза котла на Донбассе 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

"Придется освободиться от российского газа и как можно скорее" – цитаты иностранных деятелей 5 июня

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 июня, 21:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Европе ищут альтернативные пути поставки
В Европе высказались по теме отказа от российского газа.
В Европе высказались по теме отказа от российского газа. / Фото: ТАСС, REUTERS, Коллаж: Сегодня, dw.com

Украина продолжает героически противостоять российским захватчикам. В то же время европейские страны не прекращают поддерживать нашу страну, а также думают над важным вопросом – отказом от поставки газа из России.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные цитаты западных политиков за 5 июня.

Реклама

Поддержка Украины

По словам главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, украинцы точно знают, какое будущее хотят.

"Будущее свободного и открытого общества, принадлежащего сильному демократическому сообществу", – указала она.

В то же время Папа Римский Франциск отметил, что через 100 дней после начала вооруженной агрессии против Украины на человечество снова спустился "кошмар войны, которая является отрицанием Божьей мечты":

"Воюющие народы, народы, убивающие друг друга, люди, которые вместо того, чтобы приближаться, вынуждены отдаляться от своих домов".

В свою очередь посол США в Украине Бриджит Бринк недавно посетила Бородянку, заявив, что поселок стал свидетелем зверств, совершенных во время жестокой войны России, включая семьи, убитые в собственных домах.

Реклама

"Это только укрепляет мою решимость сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих ужасающих преступлениях", – сказала она.

Вопрос российского газа

Министр финансов Франции Бруно Ле Мер заявил, что страна ищет альтернативы снабжения газа или дизельного топлива из России. Например, по его словам, Объединенные Арабские Эмираты могут стать хотя бы временным решением для замены российской нефти и дизельного топлива.

Он отметил, что это обсуждение уже началось с ОАЭ.

Реклама

Кроме этого, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон также высказался на тему отказа от российского газа:

"Нам придется освободиться от российского газа и как можно скорее восстановить свою автономию, потому что Путину не нравится европейский проект. Он использует газ, чтобы разделить нас, он делал все в течение многих лет, чтобы разделить Европу".

О чем политики говорили раньше:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Хроника обстрелов
Подробностси
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 08:45 5 июня
1
Личный состав 31150
Личный состав
2
Танки 1381
Танки
3
ББМ 3392
ББМ
4
Артиллерия 686
Артиллерия
5
Средства ПВО 95
Средства ПВО
6
РСЗО 207
РСЗО
7
Самолеты 210
Самолеты
8
Вертолеты 175
Вертолеты
9
БПЛА 548
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2360
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Офицер-чемпион… Олег Ленюк – младший лейтенант Отдельной президентской бригады им. гетмана Богдана Хмельницкого, многократный чемпион Украины и вице-чемпион Европы по рогейну (разновидность спортивного ориентирования). Погиб смертью храбрых под Харьковом, прикрывая побратимов. Ему было 23 года. Похоронен на Аллее Славы в Черновцах.

История героя
Непокоренные
Кирилл Яшар оглы Агасиев – старший лейтенант ВСУ, командир взвода 92-й отдельной механизированной бригады. Группа под командованием офицера азербайджанского происхождения во время разведки местности у села Малая Рогань (Харьковская обл.) уничтожила технику оккупантов, раскрыв позиции врага. Герой Украины.
История героя
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30065.96

Bitcoin Cash (BCH)

182.7

Binance Coin (BNB)

300.36

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum Classic (ETC)

22.08

Litecoin (LTC)

63.15

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,91
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
41,99
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
45,68
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,32 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.28

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять