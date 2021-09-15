Привезли в инвалидной коляске. В Чехии в больницу попали действующий и бывший президенты

Президенты госпитализированы в Центральный военный госпиталь в Праге

В Чехии госпитализировали действующего президента 76-летнего Милоша Земана. Коллаж: "Сегодня" / Фото: REUTERS

Президент Чехии Милош Земан во вторник был госпитализирован в Центральный военный госпиталь в Праге. В том же военном госпитале находится и предшественник Земана Вацлав Клаус.

Об этом сообщает Novinky.

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76-летнего Земана госпитализировали в военный госпиталь в Праге в коляске. Заезжая в дверь, он помахал журналистам. Администрация президента пока ничего не объяснила.

Заезжая в военный госпиталь, Милош Земан помахал журналистам / Фото: Novinky

Премьер-министр Андрей Бабиш пожелал Земану скорейшего выздоровления и полноты сил.

"Я сейчас очень много думаю о президенте Земане и желаю ему всего наилучшего, пусть он скоро будет здоровым, полным сил и бодрости",– написал Бабиш.

Moc te myslím na pana prezidenta Zemana a peju mu ve dobré, a je brzy zdravý, plný sil a elánu. UVN je podle m to nejlepí pracovit v naí zemi a jsem rád, e je v tch nejlepích rukou. — Andrej Babi (@AndrejBabis) September 14, 2021

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Земан давно страдает невропатией нижних конечностей, из-за чего ему трудно передвигаться и в этом году на всех мероприятиях он был в инвалидной коляске. Чешские СМИ считают, что госпитализация может быть длительной.

Бывшего президента Чехии (2003 — 2013 годы) Вацлава Клауса госпитализировали в эту же больницу. Известно лишь, что у 80-летнего политика проблемы с давлением и ему сделают ряд анализов.

Сенат Чехии рассмотрит импичмент президенту Земану

Ранее мы сообщали, что комитет по иностранным делам, обороне и безопасности верхней палаты парламента Чехии проголосовал за объявление импичмента президенту страны Милошу Земану из-за его поведения в связи со взрывами под Врбетице и внес проект постановления на рассмотрение Сената.

"Мы только что проголосовали в сенатском комитете по иностранным делам и безопасности за то, что Милош Земан не может занимать должность президента республики на основании статьи 66 Конституции. Я предлагаю Сенату обсудить это на следующей неделе", – написал глава комитета Павел Фишер.

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