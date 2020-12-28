Проблемы на заводе Pfizer: 8 стран ЕС получат вакцину с задержкой

Производитель ранее одобренной для иммунизации жителей Европейского Союза вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech отложил доставку новый партий препарата в восемь стран ЕС.
Об этом, как сообщает Deutsche Welle, заявили 28 декабря в министерстве здравоохранения Испании, которая оказалась в числе этих стран.
Задержка связана с "проблемами в процессе погрузки и отгрузки" вакцины на заводе в Бельгии, где ее производят.
В то же время, в министерстве не уточняют, какие европейские страны, кроме Испании, были затронуты.
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Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла уточнил, что случившееся вызвано проблемой, "связанной с контролем температуры" грузов. Сейчас она была исправлена.
Как мы уже писали, одним из недостатков вакцины Pfizer/BioNTech являются условия ее хранения – перед отправкой капсулы помещают в боксы при температуре около -70 градусов, после чего она попадает в распределительные центры в специально разработанных холодильных ящиках с сухим льдом. В дальнейшем она в течение пяти дней может храниться при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию.
Напомним, что Евросоюз заключил с Pfizer/BioNTech контракт на поставку 200 млн дох вакцины от коронавируса. Их распределение планируют завершить к сентябрю 2021 года. Также идут переговоры о поставке еще 100 млн доз.
Накануне в странах ЕС официально началась вакцинация населения от коронавируса.
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