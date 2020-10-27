Проклинают и жгут портреты Макрона. Мусульмане всего мира ополчились против Франции (фото)

Реакция президента Франции Эммануэля Макрона на жестокое преступление в пригороде Парижа, где мусульманин обезглавил преподавателя Самюэля Пати, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда, всколыхнула едва ли не весь мусульманский мир.

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Как сообщает Интерфакс, одними из последних отреагировали в Чечне. 27 октября ее глава Рамзан Кадыров обвинил французского лидера в том, что "он вынуждает людей идти на преступления", и предупредил, что "мусульмане всего мира не позволят оскорблять имя великого пророка Мухаммада". А муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев назвал Эммануэля Макрона "террористом номер 1" и "врагом всех мусульман".

Ранее также вспыхнул скандал с участием Турции – ее президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Макрон не знает, что такое свобода вероисповедания, посоветовав ему "проверить психику". В ответ на это Франция отозвала своего посла из Анкары.

26 октября посла Франции вызвали в МИД Пакистана, где ему вручили дипломатическую ноту из-за "исламофобской кампании" Парижа, пишет RFI.

Кроме того, антифранцузские демонстрации прошли в ряде мусульманских стран: Ираке, Ливии, Бангладеш, Палестине. Участники жгли портреты Макрона и скандировали антифранцузские лозунги.

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Протест против Эммануэля Макрона в секторе Газа. Фото: REUTERS/Suhaib Salem

Протест в Багдаде. Фото: REUTERS/Teba Sadiq

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Реклама Протест в Пакистане. Фото: REUTERS/Fayaz Aziz

Протест в Стамбуле. Фото: REUTERS/Murad Sezer

В противостоянии Парижу "армию" ближневосточных государств решила возглавить Турция – Эрдоган призвал бойкотировать французские товары. И кажется, его призыв подействовал: в ресторанах и крупных торговых сетях Катара и Кувейта стали исчезать французские сыры и другие товары.

В Алжире за бойкот и вручение французскому послу дипломатической ноты выступил лидер оппозиционной исламистской партии "Фронт справедливости и развития" Абдалла Джабалла.

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Напомним, что Евросоюз вступился за Макрона – глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поддержал Францию в противостоянии с Турцией.

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