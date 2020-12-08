Прокуратура Франции требует тюремного заключения для экс-президента

Во Франции прокуратура запросила для бывшего президента страны Николя Саркози, которого обвиняют в коррупции и попытке подкупа, четыре года лишения свободы, из них два – условно.

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Об этом сообщает DW.

Бывшего главу государства, помимо коррупции, обвиняют в попытке подкупа судьи и использовании служебного положения.

Ранее его также подозревали в том, что он принимал незаконные пожертвования от совладелицы косметической компании L'Oreal Лилиан Бетанкур для финансирования своей избирательной кампании в 2007 году. Он был оправдан по этому обвинению, но затем перехватили его телефонные переговоры с адвокатом, и следствие получило новые улики.

Нынешний процесс против Саркози начался в конце ноября 2020 года – политика обвиняют в том, что, уже занимая пост президента, он пытался повлиять на ход расследования дела о пожертвованиях Бетанкур.

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По данным следствия, в 2014 году Саркози предложил прокурору при Кассационном суде Жильберу Азиберу повышение и назначение в Монако в обмен на информацию о ходе расследования.

Вместе с экс-президентом на скамье подсудимых находятся его адвокат Тьерри Эрцог и Жильбер Азибер. Для них прокуратура просит то же наказание, что и для Саркози.

Напомним, в 2019 году Кассационный суд Франции постановил, что бывший президент страны Николя Саркози должен предстать перед уголовным судом за чрезмерные расходы на свою избирательную кампанию 2012 года, в которой он проиграл социалисту Франсуа Олланду.

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