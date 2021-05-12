Прощай GPS и радиосвязь? Стратосфера Земли катастрофически истончилась

Если огромные выбросы парниковых газов не прекратятся, это может повлиять на работу спутников, систему навигации GPS и радиосвязь

Колоссальные выбросы парниковых газов человечеством быстро сокращают стратосферу Земли. Согласно последним исследованиям, с 1980-х годов толщина атмосферного слоя утончилась на 400 метров, а к 2080 году уменьшится еще на один километр.

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Об этом пишет Guardian со ссылкой на исследование группы испанских ученых.

Стратосфера простирается от 20 до 60 км над поверхностью Земли. Ниже находится тропосфера, в которой живут люди, а углекислый газ нагревает и расширяет воздух. Это подталкивает вверх нижнюю границу стратосферы. Но, кроме того, когда CO2 попадает в стратосферу, он фактически охлаждает воздух, заставляя его сжиматься

По словам Хуана Аньеля из Университета Виго в Оренсе, сокращение стратосферы – это явный сигнал о климатической чрезвычайной ситуации и влиянии планетарного масштаба, которое сейчас оказывает человечество.

"Это шокирует и доказывает, что мы вмешиваемся в атмосферу на расстоянии до 60 километров", – обеспокоен он.

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По словам ученых, если выбросы парниковых газов продолжатся, изменения в стратосфере могут повлиять на работу спутников, систему навигации GPS и радиосвязь.

"Это может повлиять на траектории спутников, время жизни на орбите и поиск, распространение радиоволн и, в конечном итоге, на общую производительность глобальной системы позиционирования и других космических навигационных систем", – заявили исследователи.

Напомним, президент США Джо Байден призвал страны принимать активные меры по урегулированию климатического кризиса и пообещал, что Соединенные Штаты к 2050 году прекратят вредные выбросы в атмосферу.