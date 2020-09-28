Простой и надежный. В Швеции создали новый экспресс-тест на коронавирус

Ученые в Швеции создали новый экспресс-тест на коронавирус. Результат теста может быть готов уже через 2,5 часа.

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Об этом в интервью Шведскому радио сообщил научный руководитель отделения биохимии и биофизики Каролинского института Бьерн Рейниус.

По его словам, новая разработка позволяет пропускать отдельные этапы традиционного ПЦР-тестирования (ПЦР – полимеразная цепная реакция). При этом надежность нового теста, как отмечает ученый, практически не отличается от точности традиционной методики тестирования. Данные экспресс-тестов и результаты анализов, проведенных по традиционной методике, совпадают на 98%.

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По словам Рейниуса, тестирование можно проводить в гораздо более простых условиях. Он хорошо подходит для повторных тестов.

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Ранее немецкий концерн Bosch сообщил о создании теста на коронавирус, который показывает результат уже через 39 минут.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 33 082 994 случая заражения коронавирусом, умерли 997 799 человек.

О том, как сделать тест на коронавирус дома, смотрите в сюжете:

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