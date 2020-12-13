"Мы идем к свободе. Мы идем на все": Варшава протестует из-за запрета абортов

Сегодня в Польше проходит очередная акция протеста женщин под лозунгом "Мы идем к свободе. Мы идем на все".
Об этом сообщает издание polishnews.
Представители различных групп — предприниматели, фермеры и рестораторы — присоединились к воскресному протесту Всепольской женской забастовки на Дмовской кольцевой против решения Конституционного суда о запрете на аборты.
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Сейчас марш заблокирован полицейским кордоном. Протестующие пытаются избежать столкновений с офицерами, перемещаясь по тротуарам.
Участников становится все больше. Уже собралось около 400 человек. Играет музыка, зажигаются сигнальные ракеты.
Полиция сообщила о том, что это незаконное собрание, и призывает к разгону. У протестующих есть собственная машина со звуковой системой, которая, в свою очередь, провозглашает, что это законное собрание.
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Варшавская женская забастовка приурочила свою сегодняшнюю акцию к 39-й годовщине введения военного положения в Польше и вмешательства полиции в мирные акции протеста.
"С нами есть люди, которые хорошо помнят то время. Они с грустью смотрят на действия нынешней власти, когда она все больше и больше напоминает ту партию и ту милицию", — цитирует издание публикацию "Страйка" в Facebook.
Польские фермеры организовали ночную акцию протеста, во время которой разбросали овощи, яйца, мясо и оставили тушу мертвой свиньи на улице перед домом вице-премьера и лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.
Напомним, в Польше неоднократно проходили многотысячные митинги против запрета абортов. Ведь в случае его принятия женщинам, которые сделали аборт, будет грозить пять лет тюрьмы. В 2016-м польки все-таки добились своего, и Сейм отклонил скандальный закон о полном запрете абортов. Против этой инициативы проголосовало большинство депутатов.
Правительство Польши отложило запрет на аборты из-за массовых протестов. Однако, поскольку отмены решения Конституционного суда не было, то акции из-за запрета абортов продолжаются.
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