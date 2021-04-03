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Путин сделал вакцину Спутник V гранатой, и бросил ее в ЕС – CNN

3 апреля, 19:47

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Страны Евросоюза показали, как легко их может рассорить даже такой пустяк, как российская вакцина

Неспешные темпы вакцинационной кампании в Евросоюзе предоставили одному из его главных врагов – России – возможность одержать серьезную дипломатическую победу.

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Об этом пишет аналитик CNN Люк МакГи.

Сайт "Сегодня" разбирает материал о том, как вакцина "Спутник V" может стать политическим оружием Кремля против ЕС.

Вакцина раздора

На этой неделе стало известно о видеоконференции президентов РФ, Франции и канцлера Германии, одной из тем которой было использование "Спутника V" в Евросоюзе.

И хотя формулировки Москвы и Берлина отличались различной степенью сдержанности (в Кремле даже заявили о возможности совместного производства препарата ), сам факт таких переговоров насторожил многих европейских лидеров и союзников ЕС.

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Несмотря на то, что изначально ЕС критиковала Россию за то, что ее вакцина получила разрешение до официального завершения испытаний, из-за перебоев в поставках уже одобренных вакцин – в частности, AstraZeneca – некоторые политики обратились к РФ.

Тем более, что с тех пор разработчики уже опубликовали окончательные данные об эффективности препарата и подали документы на его регистрацию Европейским агентством лекарственных препаратов (EMA).

В то же время, балтийские государства уже намекнули, что использование "Спутника V" может еще сильнее расколоть европейское содружество.

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Лекарство или оружие?

Главный скандал разгорелся еще в феврале – когда Венгрия стала первой страной ЕС, одобрившей российскую вакцину для всеобщего использования. И это неудивительно, учитывая зачастую откровенно пророссийские заявления премьера Виктора Орбана.

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На двоих со Словакией, где покупка "Cпутника V" обернулась колоссальным политическим кризисом, Венгрия закупила 4 млн доз российской вакцины.

Видео: Сегодня

Кроме того, один из самых влиятельных членов ЕС – Австрия – тоже объявила о намерении купить "Спутник V", а Италия и некоторые страны ведут переговоры о производстве вакцины на территории ЕС.

На фоне их эйфории заметно выступает Литва – ее премьер-министр Ингрида Шимоните публично назвала этот препарат "еще одним гибридным оружием" Владимира Путина "чтобы разделять и властвовать".

Однако в этом вопросе она оказалась в меньшинстве – большинство других европейских лидеров считают ее опасения преувеличенными и относятся к переговорам Ангелы Меркель, Эммануэля Макрон и Путина спокойнее.

"Даже если EMA действительно его ("Спутник V" – ред.) одобрит, очень маловероятно, что комиссия добавит его в свой вакцинный портфель. Кроме того, у России просто нет каких-либо серьезных производственных возможностей внутри ЕС", – цитирует CNN анонимный источник среди европейских дипломатов.

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Действительно, чтобы быть одобренной Еврокомиссией, вакцина от COVID-19 должна производиться по стандартам ЕС. А в случае России это значит – на территории ЕС.

Однако сама ситуация вокруг "Спутника V" показала насколько легко Москва может вызвать раскол как внутри, так и за пределами ЕС.

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Политическая граната

Один из главных конкурентов России в войне вакцин – Британия, которая активно лоббирует использование препарата от компании AstraZeneca. Именно Кремль обвиняют в нагнетании ситуации вокруг этого препарата.

На правах анонимности источник в топ-кругах Великобритании назвал "чрезвычайно наивным" обсуждение перспектив "Спутника V" в ЕС, учитывая то, что "Россия использует вакцины в качестве дипломатического инструмента".

В свою очередь, председатель специального комитета британского парламента по иностранным делам Том Тугендхат констатировал, что вбивание клиньев между ЕС и Британией и такими странами, как Литва, только играет на руку Путину.

Однако аналитик Crisis International Group по РФ Олег Игнатов считает основной целью Москвы при помощи мягкой силы "добиться признания вакцины европейцами и сделать Россию привлекательнее в глазах европейских граждан". Клин в отношениях стран Запада мог быть просто удачным побочным эффектом.

Критики режима Путина обратили внимание, что в государственных СМИ успехи "Спутника V" за границей освещаются гораздо активнее вакцинации самих россиян, что дает недвузначно понять приоритеты РФ. И если Кремль и хотел запустить политическую гранату в ЕС, то лучше вакцины темы не найти.

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"Как коты в мешке"

Пандемия нанесла огромнейший урон внутриевропейской дипломатии. Сочетание непредвиденных проблем с поставками вакцин, ограничение очных встреч и личные интересы стран по предотвращению гибели граждан – идеальное сочетание для конфликта во взаимосвязанном европейском регионе.

Тем не менее, стремясь пережить третью волну пандемии и исправить ошибки, допущенные на ранних стадиях вакцинации, европейцам следует осознавать, как хорошо видны их внутренние разногласия за пределами блока.

"Для их союзников это может показаться немного большим кошек, которые дерутся в мешке. Но их враги всегда готовы воспользоваться этой слабостью", – резюмируют в CNN.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Россия ЕС вакцинация вакцина Спутник V
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