Путину сорвали вторжение в Украину – в ЕС назвали "виновника"

Депутат Европарламента объяснила, чего на самом деле добивается Кремль

Путин не ожидал ситуации с Казахстаном. Коллаж "Сегодня"

События в Казахстане отвлекли президента России Владимира Путина от планов немедленного вторжения в Украину. Такое мнение высказала депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, учрежденного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"Эти события определенным образом отвлекли Путина от планов немедленного вторжения в Украину. Можно сказать, что их военные мощности несколько перенапряжены сегодня, на оба фронта он не будет, конечно, действовать", – заявила она.

Реклама

Крамон-Таубадель отметила, что Путин хочет восстановить Советский Союз и Российскую империю.

"Путин живет в символике разных юбилеев, годовщин и "победобесия", как это называется в России. Это для него классические символы, поэтому он хочет восстановить в своем сердце и в реалии Советский Союз и Российскую империю. Он переоценивает свои возможности в этом", – сказала она.

По ее словам, Россия считает сферой своего влияния все, что находится возле ее границ, а Евросоюз не приложили пока ни дипломатических, ни военных, ни экономических усилий, чтобы опровергнуть такое отношение к странам-соседкам РФ.

Реклама

"Теперь зависит все не только от России – от нас многое зависит, как мы определим свою готовность защищать свои страны и такие страны, как Украина", – резюмировала депутат Европарламента.

Что произошло в Казахстане

В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за двукратного повышения цен на топливо. После трех дней демонстраций президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, ввел государственное регулирование цен и объявил режим чрезвычайного положения в трех регионах, однако протесты продолжились. В Алматы – крупнейшем городе и первой столице страны – вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками. Потом все переросло в кровавую уличную войну.

В связи с этим Токаев позвал в Казахстан войска ОДКБ для подавления протестов. Он заявил, что погромы устраивают "террористические банды", которые проходили подготовку за рубежом. 10 января Токаев заявил о полном восстановлении конституционного порядка в стране. А Россия с сегодняшнего дня, 13 января, должна начать вывод своих войск из Казахстана.

Реклама

Угроза вторжения в Украину остается

Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.

Ранее сообщалось, что наиболее вероятный период для вторжения в Украину – вторая половина января. Якобы к этому моменту закончится переброска войск плюс пройдут переговоры РФ с США, НАТО и ОБСЕ. Но, как стало известно The New York Times, возможное нападение переносится из-за… погоды.