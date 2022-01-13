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Путину сорвали вторжение в Украину – в ЕС назвали "виновника"

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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13 января, 12:13
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Депутат Европарламента объяснила, чего на самом деле добивается Кремль
Путин не ожидал ситуации с Казахстаном. Коллаж "Сегодня"
Путин не ожидал ситуации с Казахстаном. Коллаж "Сегодня"

События в Казахстане отвлекли президента России Владимира Путина от планов немедленного вторжения в Украину. Такое мнение высказала депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, учрежденного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"Эти события определенным образом отвлекли Путина от планов немедленного вторжения в Украину. Можно сказать, что их военные мощности несколько перенапряжены сегодня, на оба фронта он не будет, конечно, действовать", – заявила она.

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Крамон-Таубадель отметила, что Путин хочет восстановить Советский Союз и Российскую империю.

"Путин живет в символике разных юбилеев, годовщин и "победобесия", как это называется в России. Это для него классические символы, поэтому он хочет восстановить в своем сердце и в реалии Советский Союз и Российскую империю. Он переоценивает свои возможности в этом", – сказала она.

По ее словам, Россия считает сферой своего влияния все, что находится возле ее границ, а Евросоюз не приложили пока ни дипломатических, ни военных, ни экономических усилий, чтобы опровергнуть такое отношение к странам-соседкам РФ.

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"Теперь зависит все не только от России – от нас многое зависит, как мы определим свою готовность защищать свои страны и такие страны, как Украина", – резюмировала депутат Европарламента.

Что произошло в Казахстане

В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за двукратного повышения цен на топливо. После трех дней демонстраций президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, ввел государственное регулирование цен и объявил режим чрезвычайного положения в трех регионах, однако протесты продолжились. В Алматы – крупнейшем городе и первой столице страны – вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками. Потом все переросло в кровавую уличную войну.

В связи с этим Токаев позвал в Казахстан войска ОДКБ для подавления протестов. Он заявил, что погромы устраивают "террористические банды", которые проходили подготовку за рубежом. 10 января Токаев заявил о полном восстановлении конституционного порядка в стране. А Россия с сегодняшнего дня, 13 января, должна начать вывод своих войск из Казахстана.

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Угроза вторжения в Украину остается

Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.

Ранее сообщалось, что наиболее вероятный период для вторжения в Украину – вторая половина января. Якобы к этому моменту закончится переброска войск плюс пройдут переговоры РФ с США, НАТО и ОБСЕ. Но, как стало известно The New York Times, возможное нападение переносится из-за… погоды.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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