Радикальные меры против COVID-19: как Европе придется отмечать Рождество

Сайт "Сегодня" разобрался, какие запреты будут в Европе в это Рождество

Рождество Христово – один из самых теплых семейных праздников. У всех свои традиции и обычаи, но дома одинаково наполняются сказочной атмосферой.

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Однако в 2020 году пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Правительства идут на ужесточение карантина на период Рождества и Нового года, чтобы не усугубить ситуацию с заболеваемостью.

Сайт "Сегодня" разобрался, как придется праздновать это Рождество жителям стран Европы.

Италия – без пышного застолья и в домашней атмосфере

Выбор, где отметить Рождество в Италии, не велик – дома или на работе. Ведь накануне Рождества власти пошли на радикальные меры и ввели карантинные ограничения красной зоны, что существенно повлияет на планы многих граждан.

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Непродуктовые магазины, бары и рестораны будут закрыты, людям можно будет покидать свои дома только по крайней необходимости, например, по состоянию здоровья или по работе. Устраивать пышные застолья также будет запрещено. Семьи смогут принимать в своих домах максимум двух гостей, не включая детей младше 14 лет.

А с 22:00 до 05:00 на Рождество будет действовать комендантский час.

Ослабить ограничения в Италии обещают 28 декабря, но на новогодние праздники запреты вступят в силу.

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Германия – без ярмарок и в кругу близких людей

В рождественские праздники власти разрешили принимать дома до четырех человек, однако, и здесь есть нюанс – это должны быть только близкие родственники, не считая детей в возрасте до 14 лет.

Большинство магазинов на Рождество будут закрыты, впрочем, запрещена работа и ресторанов. А большая часть новогодних ярмарок также не будет принимать гостей.

Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Польша – без ресторанов, но хорошей альтернативой

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Одна из немногих стран, в которой не стали усиливать карантин на Рождество 25 декабря. Торговые центры недавно вновь открылись, поэтому вопрос: где покупать подарки – особо остро не стоит.

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В то же время ресторанам запретили работать, но есть более интересная альтернатива для тех, кто хочет отпраздновать Рождество не дома – горнолыжные курорты. Ведь они будут работать в праздник, несмотря на пандемию.

Общенациональный карантин в Польше объявили на три недели, однако, он будет действовать с 28 декабря. В силу вступят жесткие ограничения, как на работу магазинов, так и на передвижение граждан.

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Франция – с комендантским часом и только маленькими компаниями

В стране правительство продлило карантин до 7 января. Во Франции также будет действовать комендантский час с 20:00 до 6:00, и в новогоднюю ночь исключений не будет. Рестораны, пабы и кафе остаются под запретом.

На Рождество французам советуют собираться дома компаниями не более шести человек. Чтобы не подвергать своих родственников опасности, власти рекомендуют гражданам сдавать тесты на коронавирус перед встречей.

Фото: REUTERS/Charles Platiau

Великобритания – с самыми жесткими ограничениями за весь период пандемии

С 23 по 27 декабря людям разрешили принимать гостей дома и оставлять их на ночь. Еду в пабах и ресторанах можно будет покупать только на вынос, а большинство общественных мест будет и вовсе закрыто.

В то же время в Лондоне накануне Рождества впервые за все время пандемии ввели самые жесткие ограничения. Они предусматривают запрет на контакты с кем-либо за пределами дома, ограничение на въезд и закрытие многих учреждений.

Ужесточить ограничительные меры планируют власти Шотландии и Уэльса, а вот в Шотландии усилить карантин хотят уже после Рождества.

Фото: REUTERS/Peter Nicholls

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