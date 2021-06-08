Українська
$ 27,19
33,08
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Расплата за захват Ryanair: ЕС готов ввести санкции против чиновников Лукашенко

8 июня 2021 18:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В ближайшее время это будет только первый шаг, а после этого Европа нанесет по Беларуси удар побольнее

ЕС готов наказать Лукашенко за инцидент с самолетом

ЕС готов наказать Лукашенко за инцидент с самолетом

Европейский Союз на следующей неделе, скорее всего, утвердит санкции против представителей белорусской власти, ответственных за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.

Реклама

Об этом сообщил в Twitter журналист Рикард Йозвяк из Брюсселя.

По его словам, после этого решения будет еще более широкий санкционный список, а также секторальные санкции против Беларуси.

"Послы ЕС, похоже, на следующей неделе утвердят замораживание активов и запрет на выдачу виз семи физическим лицам и одной организации, которые считаются ответственными за вынужденную посадку рейса Ryanair 23 мая", – написал Йозвяк.

В тренде
Разговор Зеленского и Байдена. Что говорят в Белом доме

Напомним, после инцидента с "пиратской посадкой" самолета в Минске Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов.

Реклама

В ответ Беларусь уже ограничила импорт украинских товаров.

Все подробности в спецтеме Ситуация в Беларуси: подробности

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Аттракцион невиданной щедрости: SkyUp и МАУ объявили выгодные акции на билеты
Аттракцион невиданной щедрости: SkyUp и МАУ объявили выгодные акции на билетыЭкономика
Варшава или Краков? Польша готова принять переговоры по Донбассу
Варшава или Краков? Польша готова принять переговоры по ДонбассуЕвросоюз
ЕС ввел запрет на полеты над Беларусью из-за инцидента с Ryanair – СМИ (обновлено)
ЕС ввел запрет на полеты над Беларусью из-за инцидента с Ryanair – СМИ (обновлено)Транспорт
МАУ и SkyUp открыли новые авиарейсы на Балканы: на какие курорты можно улететь
МАУ и SkyUp открыли новые авиарейсы на Балканы: на какие курорты можно улететьЭкономика
Российские хакеры атаковали Нидерланды во время расследования катастрофы MH17 – СМИ
Российские хакеры атаковали Нидерланды во время расследования катастрофы MH17 – СМИЕвросоюз
В Польше лифт с двумя украинцами рухнул с 15-го этажа
В Польше лифт с двумя украинцами рухнул с 15-го этажаЕвросоюз

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять