Расплата за захват Ryanair: ЕС готов ввести санкции против чиновников Лукашенко

ЕС готов наказать Лукашенко за инцидент с самолетом
Европейский Союз на следующей неделе, скорее всего, утвердит санкции против представителей белорусской власти, ответственных за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.
Об этом сообщил в Twitter журналист Рикард Йозвяк из Брюсселя.
По его словам, после этого решения будет еще более широкий санкционный список, а также секторальные санкции против Беларуси.
"Послы ЕС, похоже, на следующей неделе утвердят замораживание активов и запрет на выдачу виз семи физическим лицам и одной организации, которые считаются ответственными за вынужденную посадку рейса Ryanair 23 мая", – написал Йозвяк.
Напомним, после инцидента с "пиратской посадкой" самолета в Минске Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов.
В ответ Беларусь уже ограничила импорт украинских товаров.
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