Расплата за захват Ryanair: ЕС готов ввести санкции против чиновников Лукашенко

В ближайшее время это будет только первый шаг, а после этого Европа нанесет по Беларуси удар побольнее

ЕС готов наказать Лукашенко за инцидент с самолетом

Европейский Союз на следующей неделе, скорее всего, утвердит санкции против представителей белорусской власти, ответственных за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.

Реклама

Об этом сообщил в Twitter журналист Рикард Йозвяк из Брюсселя.

По его словам, после этого решения будет еще более широкий санкционный список, а также секторальные санкции против Беларуси.

"Послы ЕС, похоже, на следующей неделе утвердят замораживание активов и запрет на выдачу виз семи физическим лицам и одной организации, которые считаются ответственными за вынужденную посадку рейса Ryanair 23 мая", – написал Йозвяк.

В тренде Разговор Зеленского и Байдена. Что говорят в Белом доме

Напомним, после инцидента с "пиратской посадкой" самолета в Минске Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов.

Реклама

В ответ Беларусь уже ограничила импорт украинских товаров.

Все подробности в спецтеме Ситуация в Беларуси: подробности