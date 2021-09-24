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Расследование смерти украинца в Польше: подозреваемых уволили из полиции

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
24 сентября, 21:33
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Дмитрий Никифоренко умер 30 июля, однако подробности трагедии стали известны только сейчас
Во Вроцлаве требовали честного расследования смерти украинца. Коллаж "Сегодня".
Во Вроцлаве требовали честного расследования смерти украинца. Коллаж "Сегодня".

Глава полиции Вроцлава уволил двух офицеров, которые подозреваются в убийстве 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко. Всего по этому делу проходит пять польских правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба Нижнесилезской полиции.

Расследование смерти украинца

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Один из офицеров полиции был уволен 10 сентября, второй – 24 сентября. Дисциплинарное производство по этому делу возбуждено против пяти правоохранителей. Еще по одному из них решается вопрос об увольнении, двое были отстранены от службы. В полиции отметили, что независимо от принятых дисциплинарных решений по офицерам, прокуратура продолжает расследовать гибель Никифоренко.

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Дмитрий Никифоренко умер 30 июля, однако подробности трагедии стали известны только сейчас. Как узнали журналисты, первыми о шокирующих фактах в Сети заговорили коллеги полицейских, причастных к трагедии.

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Журналисты Gazeta Wyborcza, получившие доступ к видео с камер наблюдения из вытрезвителя, пишут, что насилие к мужчине применили необоснованно.

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