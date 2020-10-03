Размытые дороги и снесенные мосты: на Францию обрушился мощный шторм (фото и видео)

На Лазурном берегу восемь человек пропали без вести

На юго-восточное побережье Франции обрушился мощный шторм "Алекс", который вызвал сильные наводнения на Лазурном берегу. По меньшей мере восемь человек пропали без вести в районе города Ницца.

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Об этом сообщает информагентство Reuters.

Французский гидромет сообщил, что в некоторых районах за 24 часа было зафиксировано 450 мм осадков, что эквивалентно почти четырем месяцам дождя в это время года.

А директор службы гражданской защиты Жереми Круншан рассказал, что осадков выпало больше, чем 3 октября 2015 года, когда в результате наводнения в городе Канны и его окрестностях на Французской Ривьере в результате наводнения погибло 20 человек.

В субботу, 3 октября, власти понизили уровень тревогу до "оранжевого" уровня, поскольку дожди переместились в сторону Италии. Однако теперь в связи с приближением шторма тревога объявлена в департаменте Приморские Альпы на границе с Италией.

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В сети появились фото разгула стихии во Франции, на которых видно, что дороги были размыты, дома и мосты снесены :

Напомним, когда запад Франции накрыл шторм "Амели", десятки тысяч семей остались без электричества.

А когда на Францию обрушился пришедший с Пиренеев шторм "Мигель", даже были погибшие.

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