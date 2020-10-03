Українська
$ 28,33
33,33
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Размытые дороги и снесенные мосты: на Францию обрушился мощный шторм (фото и видео)

3 октября, 15:25

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

На Лазурном берегу восемь человек пропали без вести

На юго-восточное побережье Франции обрушился мощный шторм "Алекс", который вызвал сильные наводнения на Лазурном берегу. По меньшей мере восемь человек пропали без вести в районе города Ницца.

Реклама

Об этом сообщает информагентство Reuters.

Французский гидромет сообщил, что в некоторых районах за 24 часа было зафиксировано 450 мм осадков, что эквивалентно почти четырем месяцам дождя в это время года.

А директор службы гражданской защиты Жереми Круншан рассказал, что осадков выпало больше, чем 3 октября 2015 года, когда в результате наводнения в городе Канны и его окрестностях на Французской Ривьере в результате наводнения погибло 20 человек.

В субботу, 3 октября, власти понизили уровень тревогу до "оранжевого" уровня, поскольку дожди переместились в сторону Италии. Однако теперь в связи с приближением шторма тревога объявлена в департаменте Приморские Альпы на границе с Италией.

Реклама

В сети появились фото разгула стихии во Франции, на которых видно, что дороги были размыты, дома и мосты снесены :

Напомним, когда запад Франции накрыл шторм "Амели", десятки тысяч семей остались без электричества.

А когда на Францию обрушился пришедший с Пиренеев шторм "Мигель", даже были погибшие.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Франция шторм жертвы курорт ницца

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Войну за Нагорный Карабах может остановить Россия – Макрон
Войну за Нагорный Карабах может остановить Россия – МакронЕвросоюз
Сийярто назвал условие снятия вето на вступление Украины в НАТО
Сийярто назвал условие снятия вето на вступление Украины в НАТОПолитика
Лукашенко бывший президент, а инаугурация – фарс: реакция мира на тайную церемонию в Минске
Лукашенко бывший президент, а инаугурация – фарс: реакция мира на тайную церемонию в МинскеПолитика
Европейская цена на газ взлетела до максимума с начала года
Европейская цена на газ взлетела до максимума с начала годаЭкономика
"Мы шокированы": мир скорбит вместе с Украиной из-за авиакатастрофы Ан-26Евросоюз
Простой и надежный. В Швеции создали новый экспресс-тест на коронавирус
Простой и надежный. В Швеции создали новый экспресс-тест на коронавирусЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять