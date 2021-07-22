Разногласия остались: Меркель оценила сделку с США "по Украине"

Накануне американцы и немцы заключили соглашение, которое уже полным ходом критикуют в Украине

Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Сделка США и Германии по "Северному потоку – 2" не устранила все разногласия в этом вопросе, но рассчитывает, что российский газопровод не станет оружием Кремля.

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Об этом на пресс-конференции сказала немецкий канцлер Ангела Меркель, передает Интерфакс.

Она считает соглашение с американцами "хорошим шагом" для обеих сторон.

"Я думаю, что соглашение с администрацией США не закрепляет расхождение мнений, но оно также не отменяет все разногласия (в позициях сторон. – Ред.). Разногласия остаются, что мы видели по реакциям вчера", – сказала Меркель.

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Канцлер Германии подчеркнула важность того, чтобы Украина оставалась транзитной страной для транспортировки газа в Европу, а также рассчитывает, что Россия не будет использовать свой газопровод в качестве "оружия".

Как сообщали новости "Сегодня", министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина направила ноты Еврокомиссии и Германии из-за "Северного потока – 2" и официально инициирует консультации с европейцами. По его словам, соглашение о СП-2 вызвало много вопросов.

В России уже заявили, что вопросы транспортировки газа через Украину после 2024 года – чисто коммерческие и их не должны обсуждать главы государств. Читайте подробнее, что будет с транзитом газа через Украину после сделки США и Германии.

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