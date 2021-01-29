Українська
$ 28,19
34,1
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Разрушено два этажа: в жилом доме в Австрии прогремел сильный взрыв

29 января, 11:09

Виталий Семченко Виталий Семченко

Есть ли погибшие – пока неизвестно

В многоквартирном доме под Веной прогремел взрыв. В результате несколько этажей обрушились, есть пострадавшие.

Реклама

Об этом сообщает Noen.

Инцидент произошел около 8:00 в коммуне Лангенцерсдорф (федеральная земля Нижняя Австрия). Несколько этажей здания и крыша обрушились, повреждены припаркованные рядом автомобили.

На место происшествия сразу же выехали пожарные. Задействованы также два вертолета для оказания медицинской помощи.

Количество людей, находящихся в здании, пока неизвестно. При этом уточняется, что спасти удалось как минимум одного жителя.

Реклама

Источник: ALEXANDRA SCHWARZ-GOERLICH/Reuters

Источник: ALEXANDRA SCHWARZ-GOERLICH/Reuters

В тренде
Генсек ООН вакцинировался от COVID-19

Источник: ALEXANDRA SCHWARZ-GOERLICH/Reuters

Источник: ALEXANDRA SCHWARZ-GOERLICH/Reuters

Источник: ALEXANDRA SCHWARZ-GOERLICH/Reuters
Реклама

Источник: ALEXANDRA SCHWARZ-GOERLICH/Reuters

Как сообщалось ранее, в пригороде Баку произошел взрыв в двухэтажном частном доме, в результате которого несколько человек оказались под завалами.

Кроме того, похожий инцидент произошел в центральном квартале Мадрида, где взрывом газа были практически уничтожены три верхних этажа многоквартирного дома и погибли не менее четырех человек.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Австрия взрыв спасатели жилой дом
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

ЕС пересмотрит соглашение об ассоциации с Украиной. Что это значит для нас?
ЕС пересмотрит соглашение об ассоциации с Украиной. Что это значит для нас?Экономика
AstraZeneca срывает контракт на поставку вакцин в ЕС: стала известна причина
AstraZeneca срывает контракт на поставку вакцин в ЕС: стала известна причинаЕвросоюз
В Чехии приостанавливают вакцинацию населения против коронавируса
В Чехии приостанавливают вакцинацию населения против коронавирусаЕвросоюз
Российский
Российский "Газпром" допустил остановку "Северного потока – 2"Экономика
"Это позор": Венгрия опять обратилась в ОБСЕ из-за УкраиныПолитика
В Италии подняли на берег 70-тонную тушу кита: фото
В Италии подняли на берег 70-тонную тушу кита: фотоЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять