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Развод со стрельбой: под Парижем мужчина захватил в заложники и убил бывшую жену

17 декабря, 22:45

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Были ранены еще двое людей

В пригороде Парижа – городе Домон – управляющий местного предприятия взял в заложники свою жену и открыл стрельбу из огнестрельного оружия.

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Инцидент произошел в четверг, 17 декабря, вечером, сообщает телеканал BFM.

По меньшей мере два человека были ранены, согласно нескольким источникам, подтверждающим AFP. Как пояснил BFMTV источник, знакомый с делом, до инцидента в здании находились несколько человек.

Прокуратура города Понтуаз, который является административным центром департамента Валь-д’Уаз, где расположен Домон, начала расследование по факту похищения людей, умышленного применения оружия и покушения на убийство, сообщает издание Varmatin.com.

По данным телеканал, прибывшее на место ЧП подразделение жандармерии обнаружило у здания двух раненых, которым оказана помощь. Стражи порядка вступили в переговоры со злоумышленником. Правоохранители не исключают, что речь идет о ссоре на бытовой почве.

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BFMTV также сообщает, что мужчина и женщина развелись. При этом она подала на бывшего супруга жалобу за домашнее насилие. И, как оказалось, он уже был осужден по этой статье. Также любопытно, что муж является управляющим компании, а его жена – со-управляющим.

Обновлено: Жандармы констатировали смерть мужчины и его жены-заложницы.

Напомним, в ноябре российский спецназ в Санкт-Петербурге штурмовал квартиру, где многодетный отец взял в заложники шестерых своих детей и угрожал их убить.

А в канадском Монреале неизвестные захватили заложников в студии разработки игр Ubisoft.

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Франция убийство Париж заложники стрельба

Источник: Сегодня

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