Реки вместо улиц и дома под водой: Италию накрыл смертоносный ураган (фото, видео)

В Италии после шторма прошли сильные дожди. Из-за этого подтопило часть острова Сицилия, там выпало рекордное количество осадков.
Как сообщает Reuters, больше всего пострадала Катания и Калабрия. Улицы и площади превратились в реки и озера, погибли как минимум два человека.
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Тело одного мужчины, 67 лет, было найдено в цитрусовой роще вдали от места, где его автомобиль попал под подъем воды и грязи на юго-западе от Катании. В чрезвычайных службах также сообщили, что его жена пропала без вести.
Кроме того, центр города остался без электричества, затоплено множество магазинов.
Власти Катании призвали людей не покидать свои дома и приказали закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек. Ожидается, что пик шторма будет в период с четверга по пятницу.
Наводнения в Европе
В этом году многие европейские страны переживали наводнение.
- В начале сентября в испанской провинции Альканар водяные потоки затопили равнины и улицы, смыли десятки автомобилей и привели к остановке движения на дорогах.
- В конце июля улицы столицы Великобритании больше напоминали венецианские каналы. Ушли под воду также железнодорожные станции Швейцарии.
- Большая вода в Германии уничтожила железные дороги. Власти ФРГ признали, что в результате обрушившихся ливней в июле страна впервые столкнулась со столь масштабными разрушениями.