Мир
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Черноморец - Шахтер: онлайн ❌ ДТП с мажором в Харькове ⚽ Мариуполь - Динамо: онлайн 🚫 Жесткий карантин
СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Реки вместо улиц и дома под водой: Италию накрыл смертоносный ураган (фото, видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
27 октября, 12:23
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Местные власти призывают людей не выходить из дома без острой необходимости, погода только ухудшается
Юг Италии затопило. Фото: коллаж "Сегодня"
Юг Италии затопило. Фото: коллаж "Сегодня"

В Италии после шторма прошли сильные дожди. Из-за этого подтопило часть острова Сицилия, там выпало рекордное количество осадков.

Как сообщает Reuters, больше всего пострадала Катания и Калабрия. Улицы и площади превратились в реки и озера, погибли как минимум два человека.

Реклама

Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Тело одного мужчины, 67 лет, было найдено в цитрусовой роще вдали от места, где его автомобиль попал под подъем воды и грязи на юго-западе от Катании. В чрезвычайных службах также сообщили, что его жена пропала без вести.

Реклама

Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Кроме того, центр города остался без электричества, затоплено множество магазинов.

Реклама

Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Власти Катании призвали людей не покидать свои дома и приказали закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек. Ожидается, что пик шторма будет в период с четверга по пятницу.

Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Наводнения в Европе

В этом году многие европейские страны переживали наводнение.

  • В начале сентября в испанской провинции Альканар водяные потоки затопили равнины и улицы, смыли десятки автомобилей и привели к остановке движения на дорогах.
  • В конце июля улицы столицы Великобритании больше напоминали венецианские каналы. Ушли под воду также железнодорожные станции Швейцарии.
  • Большая вода в Германии уничтожила железные дороги. Власти ФРГ признали, что в результате обрушившихся ливней в июле страна впервые столкнулась со столь масштабными разрушениями.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Дневник независимости 🇺🇦

27 октября 1991. Состоялся форум интеллигенции Донецкой области, в котором приняли участие 300 человек

Погрузиться в тот день
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.42

Российский рубль (₽)

0.3806

Евро (€)

30.68

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять