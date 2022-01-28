Решение не принято? Столтенберг оценил готовность РФ к вторжению в Украину

Альянс больше склонен к тому, чтобы принимать решения в зависимости от ситуации

Йенс Столтенберг. Фото: коллаж "Сегодня"

Накануне в СМИ появилась информация о том, что в НАТО не верят, что Россия всерьез готовит военное вторжение в Украину. Позже генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что у них нет уверенности относительно планов России.

Об этом он сказал на конференции Atlantic Council.

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"Возможно, они не приняли ни одного окончательного решения. Со стороны НАТО, мы готовы участвовать в политическом диалоге, но также мы готовы отреагировать, если Россия выберет вариант вооруженного конфликта и конфронтации. Мы готовы к двум вариантам. Мы работаем упорно ради лучшего – мирного политического урегулирования, но также мы готовы к худшему, если Россия снова будет применять силу против соседней Украины", – сказал Столтенберг.

По его словам, Россия продолжает развертывать свои войска возле границ Украины, но в то же время инициировала встречи с США и НАТО и "это хороший знак".

"Мы не знаем о намерениях России, но постоянно оцениваем ситуацию, усилили свое присутствие после 2014 года и будем принимать дальнейшие решения в зависимости от развития ситуации. Мы продолжаем считать, что лучшее решение – это дипломатия", – добавил Столтенберг.

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Кроме того, Альянс продолжает оказывать поддержку Украине.

"Мы помогаем Украине с модернизацией ее оборонных и безопасностных институтов, и страны-союзники НАТО помогают с инструкторами и оборудованием, чтобы Украина могла тоже применить цену для России, если она вновь вторгнется в Украину", – подчеркнул Столтенберг.

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