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Революция в католической церкви: женщина впервые вошла в Синод епископов

7 февраля, 20:27

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Монахиня из Франции назначена заместителем генсека Синода

Папа Римский Франциск впервые назначил женщину – французскую монахиню Натали Бекар – на должность заместителя генерального секретаря Синода епископов.

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Об этом сообщает Vatican News.

Натали Бекар

Натали Бекар

52-летняя сестра Натали является представительницей группы Ксаверианських сестер – миссионерок Христа.

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Генеральный секретарь Синода епископов, кардинал Марио Грек, комментируя назначение Натали Бекар на этот пост, отметил: это "напоминает о том, что на синодальном пути особое место имеет голос Божьего народа, поэтому фундаментальное значение имеют поиски того, что поспособствует эффективному участию всех крещеных".

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Он также напомнил, что на последних синодальных собраниях в Ватикане многие подчеркивали необходимость для Церкви задуматься над местом и задачами женщин, а Папа Франциск неоднократно подчеркивал важность того, чтобы женщин как можно больше привлекать к принятию решений.

"С назначением сестры Натальи Бекар и ее возможностью участвовать с правом голоса приоткрылись двери, посмотрим дальше, какие еще шаги можно будет предпринять", – сказал Марио Грек.

В тот же день, 6 февраля, еще одним заместителем генсека Синода епископов был назначен испанский августинианец Марин де сан Мартин.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск сделал еще один шаг к равноправию женщин в Римско-католической церкви, разрешив им читать на литургиях, служить в алтаре и раздавать причастия.

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