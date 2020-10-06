Революция в Кыргызстане: ЕС сделал заявление

Европейский Союз призвал все политические силы в Кыргызстане, где разразилась "однодневная" революция, действовать в рамках конституции и урегулировать свои разногласия мирным путем.

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Об этом говорится в заявлении ЕС, сделанном во вторник, 6 октября.

Евросоюз принял к сведению сегодняшнее заявление Центризбиркома Кыргызстана о недействительности результатов выборов и нетерпением ожидает новых заслуживающих доверия, прозрачных и инклюзивных выборов в соответствии с международными обязательствами Кыргызстана и демократическими правами его граждан.

"Европейский Союз поддерживал демократический путь и развитие Кыргызстана с момента обретения независимости и будет впредь продолжать поддерживать развитие страны", – говорится в заявлении.

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Напомним, в Кыргызстане произошла молниеносная смена власти: премьер и спикер были сняты и назначены новые.

Как известно, масштабные протесты в Кыргызстане начались после после оглашения предварительных результатов парламентских выборов. В результате более десяти оппозиционных партий не признали результаты голосования и заявили о фальсификации выборов.

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

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