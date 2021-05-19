Українська
$ 27,44
33,53
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Результат через десять минут. Ученые разработали точный экспресс-тест на коронавирус

19 мая, 17:43

Денис Беспалов Денис Беспалов

Финские ученые отмечают, что новый антигенный тест почти не уступает в точности ПЦР-тестам

Ученые разработали просто и точный экспресс-тест на коронавирус. Фото: yle.fi

Ученые разработали просто и точный экспресс-тест на коронавирус. Фото: yle.fi

Финские ученые из университета Хельсинки разработали новый экспресс-тест для диагностики коронавирусной инфекции. Он выдает результат анализа всего за десять минут, а по точности почти не уступает ПЦР-тестам.

Реклама

Об этом сообщает портал телерадиовещания Финляндии Yle.

Образец, взятый ватной палочкой из носа, помещается в раствор, который содержит антитела, распознающие протеины вируса SARS-CoV-2.

Они объединяются, образуя молекулярный агрегат, выявляемый специальным считывающим устройством, способным обработать за раз до 500 образцов.

Читайте также: Инфекционист назвал любимую "еду" коронавируса в организме человека

В тренде
Встреча Байдена и Путина пройдет в ближайшие недели – госсекретарь США
Джо Байден и Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"
В тренде
В Израиле обрушилась трибуна синагоги – более 160 пострадавших и двое погибших (обновлено)
В тренде
Ликвидация боевиков и уничтожение штаба ХАМАС – Израиль наносит удар по Газе (видео)
Фото: REUTERS/Mohammed Salem
Реклама

Антигенный тест можно было бы применять в аэропортах и морских портах для тестирования пассажиров. Разработчики теста предлагают использовать его также в учебных заведениях.

По словам исследователя Юсси Хепойоки, данный экспресс-тест также безопасен для тестирующего человека, так как вирус инактивируется при попадании в раствор.

Ранее сообщалось, что в Японии разработали новый быстрый тест на коронавирус. Он позволяет выявлять инфекцию примерно за 30 минут без привлечения сложного оборудования и врачей-профессионалов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Германии ушастые
В Германии ушастые "Запорожцы" продают дороже раритетных MaseratiАвто
Заробитчан в Польше заставят платить налоги: как будет работать код-идентификатор
Заробитчан в Польше заставят платить налоги: как будет работать код-идентификаторЭкономика
Третья доза – коронавирус стремительно мутирует и вакцины теряют эффективность
Третья доза – коронавирус стремительно мутирует и вакцины теряют эффективностьУкраина
В Норвегии призывают отказаться от вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson
В Норвегии призывают отказаться от вакцин AstraZeneca и Johnson & JohnsonЕвросоюз
"Я поражена, как вы защищаете граждан": премьер Эстонии приехала на Донбасс (фото)Донбасс
Зеленский назвал несколько причин, почему Украина точно будет в ЕС (обновлено)
Зеленский назвал несколько причин, почему Украина точно будет в ЕС (обновлено)Власть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять