Результат удивил – в Испании преподавателям по ошибке укололи шесть доз вакцины Pfizer

Несмотря на это, пока у преподавателей не было выявлено никаких серьезных проблем, в понедельник все они смогли выйти на работу

В Испании преподавателям по ошибке вкололи шесть доз вакцины Pfizer Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Восемь преподавателей одной из испанских школ ошибочно получили сразу шесть доз вакцины от коронавируса.

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Об этом сообщает EFE.

Инцидент произошел в Хельвесе. Сотрудники учебного учреждения были вакцинированы препаратом американской компании Pfizer – вместо одной дозы им вкололи сразу шесть.

Несмотря на это, пока у преподавателей не было выявлено никаких серьезных проблем. Более того, в понедельник все они смогли выйти на работу.

Как сообщалось ранее, в Израиле зафиксировали серьезную "побочку" после вакцины Pfizer. Как оказалось, вторая доза препарата может вызывать миокардит – воспаление сердечной мышцы.

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Также мы писали, что в украинском Минздраве назвали побочные эффекты, на которые жалуются украинцы после вакцинации от коронавируса. Чаще всего это повышение температуры, усталость, общая слабость, лихорадка, отек суставов и бессонница.

Кроме того, коронавирус продолжает мутировать, индийский штамм разделился на три подвида, которые теперь могут заражать даже вакцинированных людей, – только в апреле и мае в Индии зафиксировали десятки таких случаев.

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